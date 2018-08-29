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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,3911 руб.
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Путин смягчил пенсионную реформу
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Летний сезон 2018 г. стал для туроператоров неожиданностью. Вопреки прогнозам, турпоток на российские курорты вырос на 15%, рассказал советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. В марте в 2018 г. АТОР предсказывала, что внутренний...
 
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29 августа 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,3911 руб.

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29 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 67,3911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,52 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
29 августа 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 августа растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,16 пункта (1,388%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2348,44 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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29 августа 2018 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 августа выросла на 0,79% и составила 40225,189 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40225,189 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 315,747 млрд руб., или на...
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29 августа 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,3956 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3956 руб.

Минимальный курс евро составил 78,95 руб.,...    читать дальше
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29 августа 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,0847 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0847 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 августа 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9661 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9661 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,925 руб., максимальный -...    читать дальше
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29 августа 2018 года 19:02
Рынок российских акций завершил торги в плюсе
Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,62-1,39%.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,3%, Китай просел на 0,4%).

Растеряла утренний оптимизм Европа (FTSE просел на 0,3%, DAX подрос на...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:57
Помпео запросил встречу с Лавровым в связи с подготовкой новых антироссийских санкций
Госсекретарь США Майк Помпео ранее в августе запросил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в связи с подготовкой новых санкций против РФ, сообщает в среду издание Washington Post со ссылкой на дипломатические источники.

"Американские и европейские дипломаты...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:52
Власти Москвы подобрали еще 14 стартовых площадок для строительства по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал постановление столичного правительства об увеличении стартовых площадок для строительства домов по программе реновации с 242 до 256, сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации.

Таким образом, утверждены еще 14 новых стартовых...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:44
Минюст зарегистрировал указание ЦБ, повышающее коэффициенты риска по необеспеченным потребкредитам
Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России, повышающее коэффициенты риска по необеспеченным потребительским ссудам, выданным после 1 сентября 2018 года, соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

Указание вносит изменения в инструкцию 180-И "Об...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:37
Минэкономразвития поддержало смягчение требований к "санкционным" банкам при работе со спецсчетами
Минэкономразвития РФ поддержало предложение Минфина РФ по смягчению требований к банкам, имеющим право работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника,...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:33
"ВСМПО-Ависма" в 1-м полугодии увеличила чистую прибыль в 1,4 раза
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-июне 2018 года увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, до 9,95 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании.

Выручка увеличилась на 5,7% и составила 46,66...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:28
Чистая прибыль Sollers по МСФО упала на 23%
Чистая прибыль группы "Соллерс" по МСФО в 1-м полугодие 2018 года упала на 23% относительно аналогичного периода прошлого года, до 443 млн руб., следует из отчетности эмитента.

Выручка при этом снизилась почти на 12%, до 14,1 млрд руб. "Снижение выручки обусловлено...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:23
В Кремле считают естественным процесс колебания курса рубля - Песков
В Кремле назвали естественным рыночным процессом колебания курса рубля.

"Это естественные рыночные процессы", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль усиление и ослабление рубля...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:19
"АвтоВАЗ" до конца года начнет выпуск Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport
ПАО "АвтоВАЗ" до конца года начнёт производство автомобилей Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport , сообщил журналистам президент компании Ив Каракатзанис в ходе Московского международного автосалона в среду.

"Производство и продажи (Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport)...    читать дальше
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29 августа 2018 года 18:14
"Уралкалий" получил чистый убыток в 1-м полугодии против прибыли годом ранее
ПАО "Уралкалий" в первом полугодии 2018 года получило чистый убыток по МСФО в размере 242 млн рублей против прибыли 26,1 млрд рублей год назад, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 4,1% - с 80,447 млрд рублей до 83,791 млрд рублей.

Во многом убыток...
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29 августа 2018 года 18:07
Минфин разъясняет: цена госконтрактов не должна изменяться при повышении ставки НДС
Цена госконтрактов не должна изменяться при повышении ставки НДС, следует из разъяснений Минфина РФ.

"При установлении НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта) заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с...    читать дальше
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