Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,4228 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,4228 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,1975 руб., максимальный - 67,6275 руб. Было заключено 10708 сделок. Объем торгов составил 59413,4 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,505 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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