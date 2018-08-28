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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 августа
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28 августа 2018 года 15:16

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 августа

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28 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2627,63 (+32,41) руб./грамм; на серебро - 32,28 (+0,6) руб./грамм; на платину - 1748,5 (+45,36) руб./грамм; на палладий - 2058,34 (+38,85) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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