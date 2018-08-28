Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,7913 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5772 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7913 руб.

Минимальный курс евро составил 78,5425 руб., максимальный - 79,0825 руб. Было заключено 3128 сделок. Объем торгов составил 18799,13 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,0575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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