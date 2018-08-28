Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3,9 млрд руб.

28 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 3,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 27973,101 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,773 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6936 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,9659 руб. Минимальный курс евро составил 78,5675 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,5675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,4982 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9293 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8875 руб., максимальный - 9,9823... Минимальный курс юаня составил 9,8875 руб., максимальный - 9,9823... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно, несмотря на оптимистический настрой на глобальных рынках. В Азии во вторник преобладал рост индексов, плюсовала Европа, продолжился подъем в США, где индикаторы продолжают обновлять исторические максимумы на оптимизме... В Азии во вторник преобладал рост индексов, плюсовала Европа, продолжился подъем в США, где индикаторы продолжают обновлять исторические максимумы на оптимизме... читать дальше

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Совет директоров "Газпрома" обсудил информацию о минерально-сырьевой базе (МСБ) компании, говорится в сообщении газовой монополии. В рамках освоения шельфа работы "Газпрома" сконцентрированы в Баренцевом, Карском и Охотском морях. С 1995 года компанией открыто здесь 11... В рамках освоения шельфа работы "Газпрома" сконцентрированы в Баренцевом, Карском и Охотском морях. С 1995 года компанией открыто здесь 11... читать дальше

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Проведение структурных реформ в среднем может добавить 1,2 процентного пункта (п.п.) к ежегодному росту ВВП Казахстана, считают эксперты Азиатского банка развития (АБР). АБР подготовил новое диагностическое исследование Казахстана, согласно которому, рост экономики страны будет... читать дальше

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Телеобращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень по Московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Телеобращение будет показано в 12:00", - сказал он. Ранее во вторник... Ранее во вторник...

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Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 1-м полугодии 2018 года снизилась на 19,2% и составила 92,1 млрд рублей по сравнению с 113,9 млрд руб. в январе-июле прошлого года, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла на 8%, до 463,3 млрд руб.,... Выручка за отчетный период выросла на 8%, до 463,3 млрд руб.,... читать дальше

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Германия изучает различные варианты оказания помощи Анкаре, чтобы предотвратить экономический кризис в Турции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя германского правительства. По его словам, никаких решений пока не принято, хотя канцлер ФРГ... читать дальше

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Растущая волатильность цен требует создания инструментов хеджирования для рынка сжиженного природного газа (СПГ), однако торговый спор между США и Китаем может осложнить ситуацию, пишет главный аналитик по энергетике Interfax Energy Питер Стюарт в обзоре Global Gas Analytics... читать дальше

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Италия не планирует нарушать нормативы Европейского союза в отношении уровня бюджетного дефицита, заявил министр финансов Италии Джованни Триа в ходе официального визита в Пекин, пишет La Stampa. Его выступление резко контрастировало с комментариями вице-премьера страны Луиджи... читать дальше

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Чистая прибыль австралийского производителя урана Paladin Energy Ltd в 2018 финансовом году (в Австралии финансовый год длится с 1 июля по 30 июня) составила $343,4 млн против чистого убытка в размере $484,2 млн за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе 2018 года подскочил до 133,4 пункта с пересмотренных 127,9 пункта в июле, сообщила исследовательская организация Conference Board. Августовское значение индекса является максимальным с октября 2000 года. Ранее сообщалось,... Ранее сообщалось,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,4228 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,1975 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 67,1975 руб.,... читать дальше

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Наблюдательный совет АЛРОСА одобрил выплату в виде дивидендов за 1-е полугодие 70% free cash flow, что является нижним рубежом выплат при текущем уровне долга, сообщил заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за... читать дальше

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