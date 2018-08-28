Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1534,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2698,72 млрд руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 августа составили по Российской Федерации 1534,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1262,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1961,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1661,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 августа составили 2698,72 млрд руб. против 2727,59466 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.