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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1534,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2698,72 млрд руб.
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28 августа 2018 года 09:38
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1534,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2698,72 млрд руб.
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28 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 августа составили по Российской Федерации 1534,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1262,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1961,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1661,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 августа составили 2698,72 млрд руб. против 2727,59466 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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