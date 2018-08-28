ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,2269 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 28 августа, составляет 78,2269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,03 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,17 пункта (1,455%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2312,93 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Внешэкономбанк 29 августа разместит облигации серии ПБО-001Р-К090, затем 30 августа - серии ПБО-001Р-К091, а потом 31 августа - ПБО-001Р-К092 общим объемом 60 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К090... Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К090... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 27732,328 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 463,608 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2532 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 183 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8846 руб. Минимальный курс юаня составил 9,85 руб., максимальный - 9,9257... Минимальный курс юаня составил 9,85 руб., максимальный - 9,9257... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2144 руб. Минимальный курс евро составил 77,985 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,985 руб.,... читать дальше

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Внешэкономбанк 27 августа завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К088 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Сбор заявок на бонды прошел 22 августа, техническое размещение... Сбор заявок на бонды прошел 22 августа, техническое размещение... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, несмотря на введение США с 27 августа новых антироссийских санкций. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 2,4%). В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 2,4%). Плюсовала Европа (DAX, CAC 40 прибавляют... Плюсовала Европа (DAX, CAC 40 прибавляют... читать дальше

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США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), объявил в понедельник американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. "Сегодня важный день для торговли", - отметил президент. "Сегодня важный день для торговли", - отметил президент. Для... Для... читать дальше

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Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) обнародовала итоговую статистику по международному турпотоку в 2017 году, рейтинг самых популярных стран возглавила Франция. По данным организации, в 2017 году число туристов в мире достигло 1,323 млрд человек, это наилучший... По данным организации, в 2017 году число туристов в мире достигло 1,323 млрд человек, это наилучший... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 27 августа, с 17:00... Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 27 августа, с 17:00... читать дальше

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Японская автомобилестроительная компания Nissan Motor Co. в понедельник объявила о начале производства первого электромобиля, предназначенного специально для китайского рынка. Ожидается, что новая модель на основе позволит Nissan повысить продажи в... Ожидается, что новая модель на основе позволит Nissan повысить продажи в... читать дальше

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ПАО "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2018 года увеличило скорректированный показатель EBITDA на 74%, до $57 млн, сообщила компания. Рост издержек был нивелирован увеличением объема реализации золота и проведением мероприятий по повышению операционной эффективности,... Рост издержек был нивелирован увеличением объема реализации золота и проведением мероприятий по повышению операционной эффективности,... читать дальше

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ЦБ РФ ужесточит требования к составу активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов, следует из опубликованного на сайте регулятора проекта указания. В соответствии с действующими требованиями формирования ПИФов стоимость вложений в одно... В соответствии с действующими требованиями формирования ПИФов стоимость вложений в одно... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" в рамках оферты приобрело 400 тыс. биржевых облигаций серии БО-40 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 80%... Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 80%... читать дальше

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Минэнерго РФ не видит риска роста цен на бензин в 2019 году, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак. "Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые механизмы приняты. Закон, который летом был принят, о снижении экспортной... "Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые механизмы приняты. Закон, который летом был принят, о снижении экспортной... читать дальше

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