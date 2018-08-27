Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,2141 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2141 руб.

Минимальный курс евро составил 77,9775 руб., максимальный - 78,3675 руб. Было заключено 3583 сделки. Объем торгов составил 20014,52 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,2425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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