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27 августа 2018 года 15:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 августа
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27 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2595,22 (+1,68) руб./грамм; на серебро - 31,68 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1703,14 (-5,61) руб./грамм; на палладий - 2019,49 (+7,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.27 августа 2018 года 15:11
Кремль пока не видит необходимости вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин, но президент РФ традиционно следит за тем, чтобы правительство принимало меры для недопущения резких скачков цен на топливо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он... читать дальше
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