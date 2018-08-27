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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 августа
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27 августа 2018 года 15:14

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 августа

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27 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2595,22 (+1,68) руб./грамм; на серебро - 31,68 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1703,14 (-5,61) руб./грамм; на палладий - 2019,49 (+7,78) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
27 августа 2018 года 15:46
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Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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27 августа 2018 года 15:25
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27 августа 2018 года 15:15
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Минимальный курс евро составил 77,9775 руб., максимальный -...    читать дальше
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27 августа 2018 года 15:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 августа
ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2595,22 (+1,68) руб./грамм; на серебро - 31,68 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1703,14 (-5,61) руб./грамм; на палладий - 2019,49 (+7,78) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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27 августа 2018 года 15:11
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Он...    читать дальше
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27 августа 2018 года 14:45
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27 августа 2018 года 14:38
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27 августа 2018 года 14:25
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"Газпром нефть Бадра", дочерняя компания "Газпром нефти", ввела в промышленную эксплуатацию линию "В" установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 800 млн кубометров в год на месторождении Бадра в Ираке.

Как говорится в сообщении "Газпром нефти", запуск...    читать дальше
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