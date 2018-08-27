Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 182,3 млрд руб.

27 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 182,3 млрд руб.

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Содержание введенного США нового санкционного пакета против России демонстрирует лицемерность и предвзятость действий американских властей, заявили в понедельник в МИД России. "Предусмотренные же изъятия из рестрикционного режима (поставки в рамках космических программ... "Предусмотренные же изъятия из рестрикционного режима (поставки в рамках космических программ... читать дальше

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Совет директоров АО "Автономная теплоэнергетическая компания" ("АТЭК") принял решение отказаться от размещения трехлетнего выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей серии БО-01, говорится в сообщении компании. Решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 было... Решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 было... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза будет заключено до конца года, и что оно не будет наносить ущерб интересам ЕС. "По выходу Великобритании из ЕС, я хотел бы, чтобы соглашение было достигнуто до конца года, в котором... читать дальше

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Во вторник, 28 августа, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 77196,89 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Во вторник, 28 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5154,15 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Доля дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые были урегулированы с использованием системы европротокола, выросла с 2% до 34% за последние четыре года. Такие данные привел президент Российского союза страховщиков (РСА) Игорь Юргенс на "круглом столе", посвященном... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2141 руб. Минимальный курс евро составил 77,9775 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 77,9775 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2595,22 (+1,68) руб./грамм; на серебро - 31,68 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1703,14 (-5,61) руб./грамм; на палладий - 2019,49 (+7,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Кремль пока не видит необходимости вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин, но президент РФ традиционно следит за тем, чтобы правительство принимало меры для недопущения резких скачков цен на топливо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он... Он... читать дальше

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Россия в 2018 году экспортирует свыше 200 млн тонн угля, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК в Кемерово. По его словам, порядка 100 млн тонн будет экспортировано в западном направлении и около 100 млн тонн в... читать дальше

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Представители Франции и Германии в понедельник заявили о работе над финансовыми решениями и платежными каналами, которые позволят обойти санкции США в отношении таких стран, как Иран. По данным агентства Bloomberg, в обсуждениях также участвует Великобритания. Ведущие... По данным агентства Bloomberg, в обсуждениях также участвует Великобритания. Ведущие... читать дальше

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Минэнерго и ФАС России опубликовали совместное сообщение, в котором говорится о стабильности ситуации на внутреннем рынке топлива. По данным ведомств, производство бензина и дизельного топлива растет, поставки на внутренний рынок увеличиваются, а экспорт находится на минимальном... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,15 пункта (0,972%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2301,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2300,63 (+0,92%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Текущая конъюнктура дает России возможность увеличить свою долю на мировом рынке угля, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК "В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 млн тонн угля, по этому... "В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 млн тонн угля, по этому... читать дальше

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Индия может обогнать Китай по темпам увеличения спроса на нефть к 2024 году, став мировым лидером по этому показателю, полагают эксперты Wood Mackenzie. Среднегодовые темпы роста спроса в 2017-2035 годах могут составить 3,5 млн баррелей в сутки благодаря росту доходов... Среднегодовые темпы роста спроса в 2017-2035 годах могут составить 3,5 млн баррелей в сутки благодаря росту доходов... читать дальше

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"Газпром нефть Бадра", дочерняя компания "Газпром нефти", ввела в промышленную эксплуатацию линию "В" установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 800 млн кубометров в год на месторождении Бадра в Ираке. Как говорится в сообщении "Газпром нефти", запуск... Как говорится в сообщении "Газпром нефти", запуск... читать дальше

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