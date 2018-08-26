ЦБ РФ установил курс евро с 25 августа в размере 78,4072 руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 78,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,30 коп.

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Мэр столицы Сергей Собянин открыл в субботу фестиваль, посвященный 90-летнему юбилею Парка культуры и отдыха имени М.Горького. Мэр С.Собянин приехал в парк Горького днем в субботу, прогулялся по аллеям, пообщался с москвичами разных поколений и открыл детскую площадку... Мэр С.Собянин приехал в парк Горького днем в субботу, прогулялся по аллеям, пообщался с москвичами разных поколений и открыл детскую площадку... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что основной задачей является развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана и компании из Германии могут оказать содействие в этом направлении. "Компании из Германии работают в Азербайджане долгие годы, они действуют во многих... читать дальше

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На яблочном рынке США грядет революция: сорт "рэд делишес", лидировавший по популярности в течение последних пяти десятилетий, по итогам текущего года может уступить первенство сорту "гала". Как говорится в сообщении Ассоциации производителей яблок США, в 2018 году в... Как говорится в сообщении Ассоциации производителей яблок США, в 2018 году в... читать дальше

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Большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею выкупа акций компании, она останется публичным акционерным обществом, сообщил основатель компании Илон Маск. В распространенном сообщении компании говорится, что большинство акционеров не поддержало выкуп... В распространенном сообщении компании говорится, что большинство акционеров не поддержало выкуп... читать дальше

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Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, а также подготовка к очередному заседанию узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству рассматривались в ходе встреч министра экономического развития РФ Максима Орешкина в Ташкенте, сообщила в... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, запланированный на следующую неделю. "Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в... читать дальше

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Пластик не только загрязняет окружающую среду и угрожает животным и человеку, но и "вносит свою лепту" в изменение климата, говорится в сообщении ООН со ссылкой на данные нового исследования, проведенного в Гавайском университете. Как выяснили ученые, разлагаясь, под... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив ПАО "Транснефть" с 25-летием, сообщает в пятницу сайт правительства РФ. "За четверть века она стала крупнейшей мировой трубопроводной компанией с самой высокой деловой репутацией. Благодаря вам нефть и... "За четверть века она стала крупнейшей мировой трубопроводной компанией с самой высокой деловой репутацией. Благодаря вам нефть и... читать дальше

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Россия к 24 августа собрала 74,6 млн тонн зерна против 85,2 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Таким образом, РФ снизила сбор зерна на 12,4%. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 24,9 млн га, что составляет 53,6% от посевной... Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 24,9 млн га, что составляет 53,6% от посевной... читать дальше

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Внешэкономбанк в первом полугодии 2018 года увеличил чистый убыток по МСФО в 1,6 раза - до 75,6 млрд рублей по сравнению с 47,6 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчетности банка. Во втором квартале 2018 года чистый убыток составил 54,1 млрд рублей, что на... Во втором квартале 2018 года чистый убыток составил 54,1 млрд рублей, что на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 67,7911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,48 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 78,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,30 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,72 пункта (0,873%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2279,76 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27268,720 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,342 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8663 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8438 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,8438 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3909 руб. Минимальный курс евро составил 78,135 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,135 руб.,... читать дальше

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