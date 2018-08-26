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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 67,7911 руб.
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Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,8%
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП и повысит оценку по оттоку капитала на 2018 год, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Оценки на 2019-2020 годы министерство существенно менять не собирается
 
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"Коммерсантъ" приводит первые оценки состояния промышленности в августе 2018 года (на 23 августа), полученные в ходе конъюнктурных исследований ИЭП им. Егора Гайдара. Текущие оценки ситуации компаниями незначительно улучшились при ухудшении...
 
Причин для спада в 2019 г. становится все больше
Угроза нового экономического спада становится для РФ все более реальной. Торговые войны тормозят глобальную экономику и явно ухудшают условия для российского экспорта. Внутри страны ожидается сокращение спроса, рост налогов, тарифов и цен. А...
 
Рабочий класс в России практически не сокращается
Численность рабочего класса в России остается стабильной, несмотря на развитие в стране экономики услуг. Пролетариат в России успешно пополняется молодыми работниками, об этом говорит тот факт, что средний возраст рабочих в РФ (42,5 года) почти не...
 
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26 августа 2018 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 67,7911 руб.

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26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 67,7911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,48 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
25 августа 2018 года 18:06
Собянин открыл в парке Горького детскую площадку площадью 2 га
Мэр столицы Сергей Собянин открыл в субботу фестиваль, посвященный 90-летнему юбилею Парка культуры и отдыха имени М.Горького.

Мэр С.Собянин приехал в парк Горького днем в субботу, прогулялся по аллеям, пообщался с москвичами разных поколений и открыл детскую площадку...    читать дальше
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25 августа 2018 года 16:33
Алиев: германские компании выполнили в Азербайджане заказов в госсекторе на сумму свыше $1 млрд
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что основной задачей является развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана и компании из Германии могут оказать содействие в этом направлении. "Компании из Германии работают в Азербайджане долгие годы, они действуют во многих...    читать дальше
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25 августа 2018 года 15:28
Яблочный рынок США в ожидании революции: сорт "гала" может прервать полувековую гегемонию "рэд делишес"
На яблочном рынке США грядет революция: сорт "рэд делишес", лидировавший по популярности в течение последних пяти десятилетий, по итогам текущего года может уступить первенство сорту "гала".

Как говорится в сообщении Ассоциации производителей яблок США, в 2018 году в...    читать дальше
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25 августа 2018 года 14:19
Маск отказался от выкупа акций Tesla
Большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею выкупа акций компании, она останется публичным акционерным обществом, сообщил основатель компании Илон Маск.

В распространенном сообщении компании говорится, что большинство акционеров не поддержало выкуп...    читать дальше
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25 августа 2018 года 13:17
Орешкин обсудил в Ташкенте предстоящий визит Путина в Узбекистан
Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, а также подготовка к очередному заседанию узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству рассматривались в ходе встреч министра экономического развития РФ Максима Орешкина в Ташкенте, сообщила в...    читать дальше
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25 августа 2018 года 12:05
Трамп отменил визит Помпео в КНДР, но передал самые теплые пожелания Ким Чен Ыну
Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, запланированный на следующую неделю. "Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в...    читать дальше
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25 августа 2018 года 11:59
ООН: пластик способствует глобальному потеплению
Пластик не только загрязняет окружающую среду и угрожает животным и человеку, но и "вносит свою лепту" в изменение климата, говорится в сообщении ООН со ссылкой на данные нового исследования, проведенного в Гавайском университете. Как выяснили ученые, разлагаясь, под...    читать дальше
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25 августа 2018 года 11:19
Медведев: за четверть века "Транснефть" стала крупнейшей мировой трубопроводной компанией
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив ПАО "Транснефть" с 25-летием, сообщает в пятницу сайт правительства РФ.

"За четверть века она стала крупнейшей мировой трубопроводной компанией с самой высокой деловой репутацией. Благодаря вам нефть и...    читать дальше
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25 августа 2018 года 10:32
Минсельхоз РФ: на 24 августа собрано 74,6 млн тонн зерна
Россия к 24 августа собрала 74,6 млн тонн зерна против 85,2 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Таким образом, РФ снизила сбор зерна на 12,4%.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 24,9 млн га, что составляет 53,6% от посевной...    читать дальше
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25 августа 2018 года 09:52
Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО в 1-м полугодии составил 75,6 млрд руб.
Внешэкономбанк в первом полугодии 2018 года увеличил чистый убыток по МСФО в 1,6 раза - до 75,6 млрд рублей по сравнению с 47,6 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчетности банка.

Во втором квартале 2018 года чистый убыток составил 54,1 млрд рублей, что на...    читать дальше
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25 августа 2018 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 67,7911 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 67,7911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,48 коп.
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25 августа 2018 года 09:03
ЦБ РФ установил курс евро с 25 августа в размере 78,4072 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 78,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,30 коп.
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24 августа 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 августа растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,72 пункта (0,873%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2279,76 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
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24 августа 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 августа снизилась на 0,42% и составила 27268,720 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27268,720 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,342 млрд руб., или на...
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24 августа 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8663 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8663 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8438 руб., максимальный -...    читать дальше
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24 августа 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,3909 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3909 руб.

Минимальный курс евро составил 78,135 руб.,...    читать дальше
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