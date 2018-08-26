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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 67,7911 руб.
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26 августа 2018 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 67,7911 руб.
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26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 67,7911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,48 коп.
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