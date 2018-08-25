ЦБ РФ установил курс евро с 25 августа в размере 78,4072 руб.

25 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 78,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,30 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,72 пункта (0,873%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2279,76 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27268,720 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,342 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8663 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8438 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,8438 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3909 руб. Минимальный курс евро составил 78,135 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,135 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6443 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, несмотря на введение США с 27 августа новых антироссийских санкций. В Федеральном регистре США в пятницу опубликован документ Госдепартамента США о новых санкциях в отношении России по "делу Скрипалей", которые вступят в силу 27... В Федеральном регистре США в пятницу опубликован документ Госдепартамента США о новых санкциях в отношении России по "делу Скрипалей", которые вступят в силу 27... читать дальше

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Нефтяной рынок ускорил подъем в пятницу, при этом цена Brent подскочила до максимума с 11 июля, а WTI завершает неделю в плюсе впервые почти за два месяца. Инвесторы опасаются, что забастовки в Северном море и санкции против Ирана могут привести к нехватке топлива на... Инвесторы опасаются, что забастовки в Северном море и санкции против Ирана могут привести к нехватке топлива на... читать дальше

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Доля физлиц при первичных размещениях облигаций ведущих российских банков достигла 30-50%, отмечают опрошенные "Интерфаксом" кредитные организации. Эти цифры подтвердила "Московская биржа". Тенденция будет усиливаться, ведь в условиях плохой конъюнктуры физлица остаются самыми... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Совкомбанка и Росевробанка с "BB-" до "BB". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные... Краткосрочные... читать дальше

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ООО "КИТ Финанс Капитал" планирует провести 10 сентября собрание владельцев облигаций серий БО-04 - БО-10, говорится в сообщениях компании. Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании - 29... Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании - 29... читать дальше

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В ближайшее время в России ожидают несколько экспертных делегаций из США, в состав которых войдут и представители Конгресса США, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Как ни парадоксально, двусторонние контакты (между... "Как ни парадоксально, двусторонние контакты (между... читать дальше

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Индекс цен "АЛРОСА" (на сопоставимой структуре реализации) в 1-м полугодии вырос на 4,4% на фоне восстановления спроса на алмазное сырье, сообщила компания. По данным на конец мая, индекс цен вырос на 1-2%, таким образом, значительный рост (минимум 2,4%) мог произойти в июне. В... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" рекомендовал по итогам 1-го полугодия 2018 года выплатить дивиденды из расчета 756 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. "ВСМПО-Ависма" выплачивала промежуточные дивиденды по итогам 1-го полугодия 2017 года из... "ВСМПО-Ависма" выплачивала промежуточные дивиденды по итогам 1-го полугодия 2017 года из... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает необходимым продолжить повышение базовой процентной ставки умеренными темпами, так как уверен в сильном росте экономики США. "Я и мои коллеги полагаем, что текущий процесс постепенной нормализации... читать дальше

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Новые санкции США против России, которые вступят в силу в следующий понедельник, повышают чувствительность воздействия на Москву, и российско-американские отношения скатываются в сторону конфронтации, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6558 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7112 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,3675 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 67,3675 руб.,... читать дальше

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