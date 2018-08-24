Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.08 по 02.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Новые санкции США против России, которые вступят в силу в следующий понедельник, повышают чувствительность воздействия на Москву, и российско-американские отношения скатываются в сторону конфронтации, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6558 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7112 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,3675 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 67,3675 руб.,... читать дальше

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Главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (омбудсменом) в РФ назначен Юрий Воронин, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. Ю.Воронин в настоящее время занимает должность советника председателя ЦБ. Ю.Воронин в настоящее время занимает должность советника председателя ЦБ. По... По... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 3,5% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка... РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.08 по 02.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. От речи Дж.Пауэлла, который выступит на проходящем в Джексон-Хоуле ежегодном симпозиуме экономистов и представителей мировых... читать дальше

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Курс доллара США снижается в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает MarketWatch. Оно состоится в рамках симпозиума экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный резервный банк... читать дальше

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В понедельник, 27 августа, в Великобритании праздник - Летний банковский выходной. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Новые санкции США нанесут ущерб России и потребуют поиска дополнительных неординарных решений, но поскольку страна была готова к такому развитию событий, выход будет найден, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 24 августа завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К087 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Сбор заявок на бонды прошел 21 августа, техническое размещение... Сбор заявок на бонды прошел 21 августа, техническое размещение... читать дальше

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Цены на нефть активно поднимаются в пятницу и завершают неделю значительным ростом из-за опасения по поводу сокращения глобальных поставок топлива., при этом цена Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 11 июля. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше

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В "Федеральном регистре" США опубликован документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа. Этот пакет санкций будет включать запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 по 31 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 по 31 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 по 31 августа ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о последовательном отказе от доллара при расчетах c партнерами за оружейные поставки на фоне западных санкций. "Мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчётах в пользу национальных валют, тем более, что в... читать дальше

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