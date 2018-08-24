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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3658 руб.
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24 августа 2018 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3658 руб.

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24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3658 руб.

Минимальный курс евро составил 78,0975 руб., максимальный - 78,525 руб. Было заключено 3764 сделки. Объем торгов составил 21303,98 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,2425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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