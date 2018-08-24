ЦБ РФ установил курс евро с 25 августа в размере 78,4072 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 78,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,30 коп.

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Европейские фондовые рынки торгуются на подъеме. Лидером роста является итальянский рынок в связи с информацией СМИ о готовности США помочь Риму в финансировании ее госдолга. Внимание трейдеров направлено на стартовавший накануне в Джексон-Хоуле ежегодный симпозиум... Внимание трейдеров направлено на стартовавший накануне в Джексон-Хоуле ежегодный симпозиум... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп предложил Италии помощь в финансировании ее госдолга в 2019 году, пишет итальянская газета Corriere della Sera. По данным источников газеты, в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, состоявшейся в июле, Д.Трамп заявил о... По данным источников газеты, в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, состоявшейся в июле, Д.Трамп заявил о... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,64 пункта (0,117%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2257,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2271,5... читать дальше

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Крупное онлайн-агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу, на его сайте остались только контакты службы поддержки. В службе поддержки сервиса порталу "Интерфакс-Туризм" не смогли сообщить, когда сайт возобновит работу. "У сайта технические неполадки.... В службе поддержки сервиса порталу "Интерфакс-Туризм" не смогли сообщить, когда сайт возобновит работу. "У сайта технические неполадки.... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 25 июля по 24 августа) - 66,9664 руб. за доллар, минимальное значение - 61,6627 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,61 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,37/68,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 1 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,97/68,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 77,42/79,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в 1-м полугодии 2018 года выросла на 19% и составила 58,3 млрд рублей по сравнению с 48,9 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 8% - до 168,2 млрд руб. на фоне роста средних цен... Выручка выросла на 8% - до 168,2 млрд руб. на фоне роста средних цен... читать дальше

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Американская HP Inc., образованная в результате разделения Hewlett-Packard и объединившая активы по выпуску компьютерной техники и принтеров, увеличила прибыль в третьем квартале 2018 финансового года более чем на четверть. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 78,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 67,7911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экономическая активность в Аргентине в июне ухудшалась третий месяц подряд, свидетельствуют данные статистического агентства Indec. Соответствующий индекс упал на 6,7% в годовом выражении после снижения на 5,2% в мае и на 0,6% в апреле. В том числе сельскохозяйственный... В том числе сельскохозяйственный... читать дальше

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Цены на недвижимость могут вырасти из-за ослабления рубля и увеличения стоимости стройматериалов, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в пятницу на конференции "Девелопмент: перезагрузка". "Сейчас всех волнует вопрос, что же будет с ценой на рынке... "Сейчас всех волнует вопрос, что же будет с ценой на рынке... читать дальше

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Чистый убыток Промсвязьбанка по РСБУ за январь-июль 2018 года составил 14,964 млрд руб. против чистой прибыли 4,537 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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До конца года количество застройщиков, работающих на московском рынке, увеличится более чем на сотню из-за новых особенностей регистрации, заявил в пятницу председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на конференции "Дивелопмент: перезагрузка". "Из-за того, что... "Из-за того, что... читать дальше

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