Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2231,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2790,11 млрд руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 августа составили по Российской Федерации 2231,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1917,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 августа составили 2790,11 млрд руб. против 2771,4785 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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