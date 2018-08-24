.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2231,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2790,11 млрд руб.
.
24 августа 2018 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2231,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2790,11 млрд руб.
|0
24 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 августа составили по Российской Федерации 2231,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1917,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 августа составили 2790,11 млрд руб. против 2771,4785 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 августа 2018 года 13:23
Европейские фондовые рынки торгуются на подъеме. Лидером роста является итальянский рынок в связи с информацией СМИ о готовности США помочь Риму в финансировании ее госдолга. Внимание трейдеров направлено на стартовавший накануне в Джексон-Хоуле ежегодный симпозиум... читать дальше
.24 августа 2018 года 13:17
Президент США Дональд Трамп предложил Италии помощь в финансировании ее госдолга в 2019 году, пишет итальянская газета Corriere della Sera. По данным источников газеты, в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, состоявшейся в июле, Д.Трамп заявил о... читать дальше
.24 августа 2018 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,64 пункта (0,117%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2257,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2271,5... читать дальше
.24 августа 2018 года 13:05
Крупное онлайн-агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу, на его сайте остались только контакты службы поддержки. В службе поддержки сервиса порталу "Интерфакс-Туризм" не смогли сообщить, когда сайт возобновит работу. "У сайта технические неполадки.... читать дальше
.24 августа 2018 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 66,9664 руб.
Максимальное значение за месяц (с 25 июля по 24 августа) - 66,9664 руб. за доллар, минимальное значение - 61,6627 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,61 руб. Это автоматическое сообщение.
.24 августа 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 24 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 67,37/68,41 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,37/68,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 1 коп., средний...
.24 августа 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 66,97/68,93 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,97/68,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
.24 августа 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 77,42/79,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...
.24 августа 2018 года 12:54
Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в 1-м полугодии 2018 года выросла на 19% и составила 58,3 млрд рублей по сравнению с 48,9 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 8% - до 168,2 млрд руб. на фоне роста средних цен... читать дальше
.24 августа 2018 года 12:43
Американская HP Inc., образованная в результате разделения Hewlett-Packard и объединившая активы по выпуску компьютерной техники и принтеров, увеличила прибыль в третьем квартале 2018 финансового года более чем на четверть. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее... читать дальше
.24 августа 2018 года 12:35
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 78,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,30 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 августа 2018 года 12:35
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 67,7911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,48 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 августа 2018 года 12:32
Экономическая активность в Аргентине в июне ухудшалась третий месяц подряд, свидетельствуют данные статистического агентства Indec. Соответствующий индекс упал на 6,7% в годовом выражении после снижения на 5,2% в мае и на 0,6% в апреле. В том числе сельскохозяйственный... читать дальше
.24 августа 2018 года 12:21
Цены на недвижимость могут вырасти из-за ослабления рубля и увеличения стоимости стройматериалов, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в пятницу на конференции "Девелопмент: перезагрузка". "Сейчас всех волнует вопрос, что же будет с ценой на рынке... читать дальше
.24 августа 2018 года 12:12
Чистый убыток Промсвязьбанка по РСБУ за январь-июль 2018 года составил 14,964 млрд руб. против чистой прибыли 4,537 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...
.24 августа 2018 года 12:05
До конца года количество застройщиков, работающих на московском рынке, увеличится более чем на сотню из-за новых особенностей регистрации, заявил в пятницу председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на конференции "Дивелопмент: перезагрузка". "Из-за того, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.