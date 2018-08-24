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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,8%
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП и повысит оценку по оттоку капитала на 2018 год, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Оценки на 2019-2020 годы министерство существенно менять не собирается
 
На нацпроект "Жилье и городская среда" выделят почти 1 трлн рублей
На реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" до 2024 года планируется выделить 944,2 млрд рублей. Это следует из последнего варианта паспорта нацпроекта, пишут "Известия". Документ включает в себя четыре федеральных проекта:...
 
Ставки по ипотеке могут пойти вверх
С 22 августа Райффайзенбанк повысил минимальные ставки по ипотечным кредитам на 1 п. п., до 10,49%. В банке связывают это решение с повышением долгосрочных ставок фондирования на рынке. "Последний раз мы повышали ставки по ипотеке четыре года назад....
 
Тарифы на ЖКУ за три года выросли на 17%
Чек среднестатистической российской семьи из трех человек (папы, мамы и ребенка) за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,3% за три года, выяснила компания "Домопульт". Анализ был проведен по фактическим начислениям пользователям услуг....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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24 августа 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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24 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение ВВП Германии II квартал 2018
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Июль 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
24 августа 2018 года 08:31
Дмитрий Медведев получил спортивную травму и не может проводить публичные мероприятия
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра...    читать дальше
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24 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 115000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 115000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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24 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2146,37 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2146,37 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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24 августа 2018 года 08:23
Китай считает прошедший раунд торговых переговоров с США конструктивным
Китай считает состоявшийся в США раунд переговоров по торговым разногласиям между двумя странами откровенным и полезными, сообщило министерство коммерции КНР в пятницу.

В сообщении говорится, что "делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по...    читать дальше
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24 августа 2018 года 08:14
Рынки акций Европы завершили торги снижением
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов в четверг снизился на 0,2%, до 383,38 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,2%, французский CAC 40 -...    читать дальше
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24 августа 2018 года 08:06
ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского Банка (г. Чита, гос. рег. номер 2670), говорится в сообщении ЦБ.

Приоритетным направлением бизнес-модели ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" являлось предоставление банковских...    читать дальше
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24 августа 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,2502 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 79,2502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 105,19 коп.
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24 августа 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,5259 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 68,5259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,96 коп.
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24 августа 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Изменение ВВП Германии

II квартал...
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23 августа 2018 года 20:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,275 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,275 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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23 августа 2018 года 19:59
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,8683 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8683 руб.

Минимальный курс евро составил 78 руб.,...    читать дальше
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23 августа 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 23 августа снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,02 пункта (1,612%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2260,04 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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23 августа 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 августа снизилась на 0,51% и составила 39287,664 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39287,664 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,694 млрд руб., или на...
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23 августа 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9668 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9668 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,82 руб., максимальный - 10,04...    читать дальше
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23 августа 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи упал на 1,61%, РТС - на 2%
Рынок российских акций завершил торги заметным снижением под давлением продавцов на фоне слабой нефти и в связи с началом 22 августа нового этапа антироссийских санкций США

В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония...    читать дальше
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23 августа 2018 года 18:51
Отток капитала из российских акций ускорился, эксперты советуют сохранять защитные позиции
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 22 августа 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия...    читать дальше
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