.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра... Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 115000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2146,37 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Китай считает состоявшийся в США раунд переговоров по торговым разногласиям между двумя странами откровенным и полезными, сообщило министерство коммерции КНР в пятницу. В сообщении говорится, что "делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по... В сообщении говорится, что "делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов в четверг снизился на 0,2%, до 383,38 пункта. Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,2%, французский CAC 40 -... Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,2%, французский CAC 40 -... читать дальше

.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского Банка (г. Чита, гос. рег. номер 2670), говорится в сообщении ЦБ. Приоритетным направлением бизнес-модели ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" являлось предоставление банковских... Приоритетным направлением бизнес-модели ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" являлось предоставление банковских... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 79,2502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 105,19 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 68,5259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,96 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение ВВП Германии Изменение ВВП Германии II квартал... II квартал...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,275 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8683 руб. Минимальный курс евро составил 78 руб.,... Минимальный курс евро составил 78 руб.,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,02 пункта (1,612%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2260,04 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39287,664 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,694 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9668 руб. Минимальный курс юаня составил 9,82 руб., максимальный - 10,04... Минимальный курс юаня составил 9,82 руб., максимальный - 10,04... читать дальше

.

Рынок российских акций завершил торги заметным снижением под давлением продавцов на фоне слабой нефти и в связи с началом 22 августа нового этапа антироссийских санкций США В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония... В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония... читать дальше

.

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 22 августа 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше

.