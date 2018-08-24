24 августа 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|II квартал 2018
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2018
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24 августа 2018 года 08:31
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьер-министра... читать дальше
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24 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 115000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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24 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2146,37 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 августа 2018 года 08:23
Китай считает состоявшийся в США раунд переговоров по торговым разногласиям между двумя странами откровенным и полезными, сообщило министерство коммерции КНР в пятницу.
В сообщении говорится, что "делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по... читать дальше
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24 августа 2018 года 08:14
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов в четверг снизился на 0,2%, до 383,38 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,2%, французский CAC 40 -... читать дальше
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24 августа 2018 года 08:06
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского Банка (г. Чита, гос. рег. номер 2670), говорится в сообщении ЦБ.
Приоритетным направлением бизнес-модели ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" являлось предоставление банковских... читать дальше
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24 августа 2018 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 79,2502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 105,19 коп.
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24 августа 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 68,5259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,96 коп.
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24 августа 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение ВВП Германии
II квартал...
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23 августа 2018 года 20:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,275 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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23 августа 2018 года 19:59
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8683 руб.
Минимальный курс евро составил 78 руб.,... читать дальше
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23 августа 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,02 пункта (1,612%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2260,04 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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23 августа 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39287,664 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,694 млрд руб., или на...
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23 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9668 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,82 руб., максимальный - 10,04... читать дальше
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23 августа 2018 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги заметным снижением под давлением продавцов на фоне слабой нефти и в связи с началом 22 августа нового этапа антироссийских санкций США
В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония... читать дальше
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23 августа 2018 года 18:51
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 22 августа 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
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