Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9668 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9668 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,82 руб., максимальный - 10,04 руб. Было заключено 110 сделок. Объем торгов составил 395,71 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8919 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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