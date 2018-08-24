ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,5259 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 68,5259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,96 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,275 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8683 руб. Минимальный курс евро составил 78 руб.,... Минимальный курс евро составил 78 руб.,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,02 пункта (1,612%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2260,04 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39287,664 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,694 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9668 руб. Минимальный курс юаня составил 9,82 руб., максимальный - 10,04... Минимальный курс юаня составил 9,82 руб., максимальный - 10,04... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги заметным снижением под давлением продавцов на фоне слабой нефти и в связи с началом 22 августа нового этапа антироссийских санкций США В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония... В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония... читать дальше

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"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 22 августа 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше

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АО "МТС" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены... Компания разместила облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены...

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Цены на нефть стабильны на торгах в четверг: трейдеры ждут сигналов о ходе переговоров США и Китая по вопросам внешней торговли. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мскподнялась на $0,02 (0,03%) - до $74,8 за... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мскподнялась на $0,02 (0,03%) - до $74,8 за... читать дальше

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Отмена внутрисетевого роуминга может привести к тому, что операторы связи потеряют гибкость при установлении тарифных планов в разных регионах РФ, говорится в обзоре Fitch Ratings. Отмена внутрисетевого роуминга в России произойдет до конца сентября - это результат... Отмена внутрисетевого роуминга в России произойдет до конца сентября - это результат... читать дальше

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Сбербанк России не ожидает снижения ставок по вкладам населения и депозитам юрлиц, сообщил зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции в четверг. "На данный момент я не вижу предпосылок для снижения ставок (по депозитам) ни... "На данный момент я не вижу предпосылок для снижения ставок (по депозитам) ни... читать дальше

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Ритейлер ООО "Лента" установил ставку 12-14-го купонов облигаций 1-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии на 3 млрд рублей в марте 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в... Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии на 3 млрд рублей в марте 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

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Диалог между Москвой и Вашингтоном по линии советов безопасности будет продолжен, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин в четверг по итогам встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) следует поднять базовую процентную ставку еще дважды в этом году при условии, что ситуация в экономике США продолжит постепенно улучшаться, полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж. Критика,... Критика,... читать дальше

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Еврокомиссия неоднократно подтверждала в связи с переговорами о Brexit, что работает в конструктивном духе, исходя из необходимости достижения соглашения, и работа в этом направлении продолжается, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн. "Но ясно, что... "Но ясно, что... читать дальше

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Продажи новых домов в США в июле 2018 года сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. в годовом исчислении, что является минимальным уровнем за 9 месяцев, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Июньский показатель был... Июньский показатель был... читать дальше

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