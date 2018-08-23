Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,3687 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6009 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3687 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,4425 руб., максимальный - 69,0075 руб. Было заключено 27185 сделок. Объем торгов составил 129113,33 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,9625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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