Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,2133 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8443 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2133 руб.

Минимальный курс евро составил 78,26 руб., максимальный - 79,7625 руб. Было заключено 4765 сделок. Объем торгов составил 24207,58 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,6 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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