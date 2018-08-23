Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 августа

23 августа. FINMARKET.RU -РФ с 24 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2615,81 (+13,96) руб./грамм; на серебро - 32,22 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1718,46 (+1,07) руб./грамм; на палладий - 2018,09 (+31,13) руб./грамм.

.

Рынок российских акций завершил торги заметным снижением под давлением продавцов на фоне слабой нефти и в связи с началом 22 августа нового этапа антироссийских санкций США В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония... В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония... читать дальше

.

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 22 августа 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше

.

АО "МТС" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены... Компания разместила облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены...

.

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг: трейдеры ждут сигналов о ходе переговоров США и Китая по вопросам внешней торговли. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мскподнялась на $0,02 (0,03%) - до $74,8 за... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мскподнялась на $0,02 (0,03%) - до $74,8 за... читать дальше

.

Отмена внутрисетевого роуминга может привести к тому, что операторы связи потеряют гибкость при установлении тарифных планов в разных регионах РФ, говорится в обзоре Fitch Ratings. Отмена внутрисетевого роуминга в России произойдет до конца сентября - это результат... Отмена внутрисетевого роуминга в России произойдет до конца сентября - это результат... читать дальше

.

Сбербанк России не ожидает снижения ставок по вкладам населения и депозитам юрлиц, сообщил зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции в четверг. "На данный момент я не вижу предпосылок для снижения ставок (по депозитам) ни... "На данный момент я не вижу предпосылок для снижения ставок (по депозитам) ни... читать дальше

.

Ритейлер ООО "Лента" установил ставку 12-14-го купонов облигаций 1-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии на 3 млрд рублей в марте 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в... Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии на 3 млрд рублей в марте 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

.

Диалог между Москвой и Вашингтоном по линии советов безопасности будет продолжен, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин в четверг по итогам встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона... читать дальше

.

Федеральной резервной системе (ФРС) следует поднять базовую процентную ставку еще дважды в этом году при условии, что ситуация в экономике США продолжит постепенно улучшаться, полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж. Критика,... Критика,... читать дальше

.

Еврокомиссия неоднократно подтверждала в связи с переговорами о Brexit, что работает в конструктивном духе, исходя из необходимости достижения соглашения, и работа в этом направлении продолжается, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн. "Но ясно, что... "Но ясно, что... читать дальше

.

Продажи новых домов в США в июле 2018 года сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. в годовом исчислении, что является минимальным уровнем за 9 месяцев, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Июньский показатель был... Июньский показатель был... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6009 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3687 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,4425 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 67,4425 руб.,... читать дальше

.

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах в четверг: S&P 500 и Nasdaq Composite поднимаются, Dow Jones демонстрирует незначительное снижение. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск в четверг опустился на 12,33 пункта (0,05%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск в четверг опустился на 12,33 пункта (0,05%) и... читать дальше

.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2018 году до 3,4% с 3,1%, среднегодовой курс рубля понизило до 61,7 рублей за доллар с 60,8 руб., сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве. В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил... В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил... читать дальше

.

Сбербанк России ухудшил прогноз по приросту ВВП РФ на 2018 год до 1,7% с 1,9%, предполагавшихся ранее, на 2019 год - до 1,6% с 1,7%, следует из презентации банка к отчетности по МСФО за второй квартал 2018 года. Также кредитная организация пересмотрела прогноз по... Также кредитная организация пересмотрела прогноз по... читать дальше

.

Москва даст адекватный ответ в случае введения Соединенными Штатами новых санкций, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если говорить гипотетически относительно введения санкций новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее,... "Если говорить гипотетически относительно введения санкций новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее,... читать дальше

.