Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2320,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2771,48 млрд руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2526,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2214,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 августа составили 2771,48 млрд руб. против 2778,95864 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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