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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2320,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2771,48 млрд руб.
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23 августа 2018 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2320,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2771,48 млрд руб.
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23 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2526,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2214,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 августа составили 2771,48 млрд руб. против 2778,95864 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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.23 августа 2018 года 10:22
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Рынок акций РФ в четверг начал торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,11-0,24% на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и выжидательной позиции инвесторов в связи с началом нового этапа антироссийских санкций США. Индекс МосБиржи за 1 минуту торгов снизился... читать дальше
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.23 августа 2018 года 09:54
Курс доллара США демонстрирует подъем к евро и иене в четверг после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), укрепившего инвесторов во мнении, что Федрезерв намерен повысить базовую ставку в сентябре. Как показал протокол заседания ФРС,... читать дальше
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Список регионов, где применяется логистический коэффициент в рамках налогового маневра, будет расширен
Список регионов, где может применяться логистический коэффициент при уплате возвратного акциза на нефть, может быть расширен - прежде всего, за счет Дальнего Востока. Такая возможность рассматривалась в среду на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое было посвящено... читать дальше
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Аналитики JPMorgan снизили прогноз по курсу евро на конец текущего года до $1,12 за евро с ранее ожидавшихся $1,2. По их мнению, курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него "потерянным". Кризис в странах с развивающейся экономикой... читать дальше
.23 августа 2018 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2320,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2771,48 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб. На... читать дальше
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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно. Между тем индекс АТР MSCI Asia Pacific демонстрирует снижение на 0,4% после роста по итогам предыдущих четырех сессий. Индикатор реагирует на опубликованный накануне протокол прошлого заседания... читать дальше
.23 августа 2018 года 09:08
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