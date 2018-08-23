23 августа 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Август 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 августа
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 августа
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2018
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июль 2018
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23 августа 2018 года 10:27
Чистая прибыль Сбербанка России по МСФО во 2-м квартале 2018 года выросла на 16% и составила 215,3 млрд руб., или 9,13 руб. на обыкновенную акцию, по сравнению с 185,6 млрд руб., или 7,98 руб. на акцию, в апреле-июне 2017 года, следует из отчетности компании. "Чистая прибыль... читать дальше
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23 августа 2018 года 10:22
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 августа по данным на начало операционного дня выросло до 250,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 августа 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2989... читать дальше
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23 августа 2018 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" повышением. Рубль снижается к бивалютной корзине в связи с началом нового этапа антироссийских санкций США.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше
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23 августа 2018 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,04 пункта (0,176%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2293,02 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,02 пункта (1,128%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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23 августа 2018 года 10:12
Один из крупнейших банков Уолл-стрит JPMorgan Chase & Co. находится в процессе сокращения порядка 100 сотрудников бизнеса по управлению активами, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.
Указанные увольнения предполагают сокращение штата подразделения на... читать дальше
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23 августа 2018 года 10:03
Рынок акций РФ в четверг начал торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,11-0,24% на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и выжидательной позиции инвесторов в связи с началом нового этапа антироссийских санкций США.
Индекс МосБиржи за 1 минуту торгов снизился... читать дальше
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23 августа 2018 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,11/68,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи не...
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23 августа 2018 года 09:54
Курс доллара США демонстрирует подъем к евро и иене в четверг после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), укрепившего инвесторов во мнении, что Федрезерв намерен повысить базовую ставку в сентябре.
Как показал протокол заседания ФРС,... читать дальше
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23 августа 2018 года 09:36
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-21 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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23 августа 2018 года 09:36
Список регионов, где может применяться логистический коэффициент при уплате возвратного акциза на нефть, может быть расширен - прежде всего, за счет Дальнего Востока. Такая возможность рассматривалась в среду на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое было посвящено... читать дальше
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23 августа 2018 года 09:29
Аналитики JPMorgan снизили прогноз по курсу евро на конец текущего года до $1,12 за евро с ранее ожидавшихся $1,2. По их мнению, курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него "потерянным".
Кризис в странах с развивающейся экономикой... читать дальше
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23 августа 2018 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб.
На... читать дальше
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23 августа 2018 года 09:21
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно. Между тем индекс АТР MSCI Asia Pacific демонстрирует снижение на 0,4% после роста по итогам предыдущих четырех сессий. Индикатор реагирует на опубликованный накануне протокол прошлого заседания... читать дальше
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23 августа 2018 года 09:08
Россия в новом сезоне может снизить производство и экспорт сахара, прогнозирует Международная организация по сахару (ISO).
По оценке ISO, в предстоящем сезоне (с октября 2018 по сентябрь 2019 года) производство сахара в России снизится до 6,15 млн тонн по сравнению с... читать дальше
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23 августа 2018 года 08:58
Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили в минусе торги в среду, при этом Nasdaq повысился по итогам пятой сессии подряд.
Вчера фондовые рынки США установили важнейший рекорд - 113 месяцев "бычьего" тренда, превысив по... читать дальше
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