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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,6163 руб.
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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,8%
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП и повысит оценку по оттоку капитала на 2018 год, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Оценки на 2019-2020 годы министерство существенно менять не собирается
 
На нацпроект "Жилье и городская среда" выделят почти 1 трлн рублей
На реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" до 2024 года планируется выделить 944,2 млрд рублей. Это следует из последнего варианта паспорта нацпроекта, пишут "Известия". Документ включает в себя четыре федеральных проекта:...
 
Ставки по ипотеке могут пойти вверх
С 22 августа Райффайзенбанк повысил минимальные ставки по ипотечным кредитам на 1 п. п., до 10,49%. В банке связывают это решение с повышением долгосрочных ставок фондирования на рынке. "Последний раз мы повышали ставки по ипотеке четыре года назад....
 
Тарифы на ЖКУ за три года выросли на 17%
Чек среднестатистической российской семьи из трех человек (папы, мамы и ребенка) за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,3% за три года, выяснила компания "Домопульт". Анализ был проведен по фактическим начислениям пользователям услуг....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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23 августа 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,6163 руб.

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23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 августа, составляет 67,6163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,80 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
23 августа 2018 года 10:27
Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО во 2-м квартале на 16%
Чистая прибыль Сбербанка России по МСФО во 2-м квартале 2018 года выросла на 16% и составила 215,3 млрд руб., или 9,13 руб. на обыкновенную акцию, по сравнению с 185,6 млрд руб., или 7,98 руб. на акцию, в апреле-июне 2017 года, следует из отчетности компании. "Чистая прибыль...    читать дальше
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23 августа 2018 года 10:22
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 250,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 августа по данным на начало операционного дня выросло до 250,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 августа 2018 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 68,2989 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2989...    читать дальше
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23 августа 2018 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" повышением. Рубль снижается к бивалютной корзине в связи с началом нового этапа антироссийских санкций США.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах...    читать дальше
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23 августа 2018 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 23 августа снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,04 пункта (0,176%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2293,02 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,02 пункта (1,128%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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23 августа 2018 года 10:12
JPMorgan Chase увольняет часть сотрудников из отдела по управлению активами
Один из крупнейших банков Уолл-стрит JPMorgan Chase & Co. находится в процессе сокращения порядка 100 сотрудников бизнеса по управлению активами, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Указанные увольнения предполагают сокращение штата подразделения на...    читать дальше
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23 августа 2018 года 10:03
Рынок акций РФ начал торги снижением индексов на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ в четверг начал торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,11-0,24% на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и выжидательной позиции инвесторов в связи с началом нового этапа антироссийских санкций США.

Индекс МосБиржи за 1 минуту торгов снизился...    читать дальше
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23 августа 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 67,11/68,99 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,11/68,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи не...
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23 августа 2018 года 09:54
Доллар дорожает к большинству валют после публикации протокола ФРС
Курс доллара США демонстрирует подъем к евро и иене в четверг после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), укрепившего инвесторов во мнении, что Федрезерв намерен повысить базовую ставку в сентябре.

Как показал протокол заседания ФРС,...    читать дальше
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23 августа 2018 года 09:36
ВТБ разместит 24 августа однодневные бонды серии КС-3-21 на 75 млрд рублей
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-21 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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23 августа 2018 года 09:36
Список регионов, где применяется логистический коэффициент в рамках налогового маневра, будет расширен
Список регионов, где может применяться логистический коэффициент при уплате возвратного акциза на нефть, может быть расширен - прежде всего, за счет Дальнего Востока. Такая возможность рассматривалась в среду на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое было посвящено...    читать дальше
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23 августа 2018 года 09:29
Курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, считают в JPMorgan
Аналитики JPMorgan снизили прогноз по курсу евро на конец текущего года до $1,12 за евро с ранее ожидавшихся $1,2. По их мнению, курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него "потерянным".

Кризис в странах с развивающейся экономикой...    читать дальше
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23 августа 2018 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2320,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2771,48 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб.

На...    читать дальше
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23 августа 2018 года 09:21
Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно. Между тем индекс АТР MSCI Asia Pacific демонстрирует снижение на 0,4% после роста по итогам предыдущих четырех сессий. Индикатор реагирует на опубликованный накануне протокол прошлого заседания...    читать дальше
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23 августа 2018 года 09:08
Россия в новом сезоне может снизить производство и экспорт сахара
Россия в новом сезоне может снизить производство и экспорт сахара, прогнозирует Международная организация по сахару (ISO).

По оценке ISO, в предстоящем сезоне (с октября 2018 по сентябрь 2019 года) производство сахара в России снизится до 6,15 млн тонн по сравнению с...    читать дальше
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23 августа 2018 года 08:58
S&P 500 и Dow Jones снизились, Nasdaq вырос на 0,4%
Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили в минусе торги в среду, при этом Nasdaq повысился по итогам пятой сессии подряд.

Вчера фондовые рынки США установили важнейший рекорд - 113 месяцев "бычьего" тренда, превысив по...    читать дальше
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