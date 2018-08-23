ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,6163 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 августа, составляет 67,6163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,80 коп.

.

Чистая прибыль Сбербанка России по МСФО во 2-м квартале 2018 года выросла на 16% и составила 215,3 млрд руб., или 9,13 руб. на обыкновенную акцию, по сравнению с 185,6 млрд руб., или 7,98 руб. на акцию, в апреле-июне 2017 года, следует из отчетности компании. "Чистая прибыль... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 августа по данным на начало операционного дня выросло до 250,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2989... читать дальше

.

Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" повышением. Рубль снижается к бивалютной корзине в связи с началом нового этапа антироссийских санкций США. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше

.

По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,04 пункта (0,176%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2293,02 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,02 пункта (1,128%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 12,02 пункта (1,128%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Один из крупнейших банков Уолл-стрит JPMorgan Chase & Co. находится в процессе сокращения порядка 100 сотрудников бизнеса по управлению активами, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники. Указанные увольнения предполагают сокращение штата подразделения на... Указанные увольнения предполагают сокращение штата подразделения на... читать дальше

.

Рынок акций РФ в четверг начал торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,11-0,24% на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и выжидательной позиции инвесторов в связи с началом нового этапа антироссийских санкций США. Индекс МосБиржи за 1 минуту торгов снизился... Индекс МосБиржи за 1 минуту торгов снизился... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,11/68,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи не...

.

Курс доллара США демонстрирует подъем к евро и иене в четверг после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), укрепившего инвесторов во мнении, что Федрезерв намерен повысить базовую ставку в сентябре. Как показал протокол заседания ФРС,... Как показал протокол заседания ФРС,... читать дальше

.

3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-21 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Список регионов, где может применяться логистический коэффициент при уплате возвратного акциза на нефть, может быть расширен - прежде всего, за счет Дальнего Востока. Такая возможность рассматривалась в среду на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое было посвящено... читать дальше

.

Аналитики JPMorgan снизили прогноз по курсу евро на конец текущего года до $1,12 за евро с ранее ожидавшихся $1,2. По их мнению, курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него "потерянным". Кризис в странах с развивающейся экономикой... Кризис в странах с развивающейся экономикой... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 2320,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2020 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно. Между тем индекс АТР MSCI Asia Pacific демонстрирует снижение на 0,4% после роста по итогам предыдущих четырех сессий. Индикатор реагирует на опубликованный накануне протокол прошлого заседания... читать дальше

.

Россия в новом сезоне может снизить производство и экспорт сахара, прогнозирует Международная организация по сахару (ISO). По оценке ISO, в предстоящем сезоне (с октября 2018 по сентябрь 2019 года) производство сахара в России снизится до 6,15 млн тонн по сравнению с... По оценке ISO, в предстоящем сезоне (с октября 2018 по сентябрь 2019 года) производство сахара в России снизится до 6,15 млн тонн по сравнению с... читать дальше

.

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили в минусе торги в среду, при этом Nasdaq повысился по итогам пятой сессии подряд. Вчера фондовые рынки США установили важнейший рекорд - 113 месяцев "бычьего" тренда, превысив по... Вчера фондовые рынки США установили важнейший рекорд - 113 месяцев "бычьего" тренда, превысив по... читать дальше

.