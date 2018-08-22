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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 10 августа по 17 августа на 5836 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1200 тыс. баррелей
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22 августа 2018 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 10 августа по 17 августа на 5836 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1200 тыс. баррелей
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22 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5836 тыс. баррелей - до 408,358 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1200 тыс. баррелей и составили 234,328 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1849 тыс. баррелей, достигнув 130,838 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1050 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1377 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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22 августа 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,3 пункта (0,231%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2297,06 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.22 августа 2018 года 19:30
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.22 августа 2018 года 19:15
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.22 августа 2018 года 19:15
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Курс биткойна в среду повышается после того, как основную часть двух предыдущих недель он оставался в диапазоне $6000-6500, сообщает MarketWatch. Криптовалюта торгуется сейчас в районе $6659,12, что на 3,3% выше уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. Аналитики отмечали, что... читать дальше
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.22 августа 2018 года 18:25
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не видит причин для изменения налоговой политики в отношении бизнеса и призывает сосредоточиться на активизации инвестиций. "Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики. Это решение было принято... читать дальше
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.22 августа 2018 года 17:57
Тенденции последних месяцев - рост санкционных рисков и события на ряде ключевых развивающихся рынков - вынуждают Минэкономразвития пересмотреть прогноз на 2018 год по оттоку капитала и курсу рубля. Однако в дальнейшем, по мере исчерпания "экстраординарных" факторов, эти... читать дальше
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.22 августа 2018 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 10 августа по 17 августа на 5836 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1200 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5836 тыс. баррелей - до 408,358 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1200 тыс. баррелей и составили 234,328 млн баррелей,... читать дальше
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