Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 августа

22 августа. FINMARKET.RU -РФ с 23 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2601,85 (+22,8) руб./грамм; на серебро - 32,2 (+0,27) руб./грамм; на платину - 1717,39 (-10,47) руб./грамм; на палладий - 1986,96 (+6,4) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,3 пункта (0,231%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2297,06 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39487,357 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 268,463 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 724 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8999 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8551 руб., максимальный - 9,952... Минимальный курс юаня составил 9,8551 руб., максимальный - 9,952... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7805 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5391 руб. Минимальный курс евро составил 77,92 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,92 руб.,... читать дальше

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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы "Открытие" - "ЛУКОЙЛ-Гарант", Электроэнергетики и РГС, передали в 2018 году в банк непрофильных активов ценные бумаги на сумму порядка 23 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор фонда "ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги разнонаправленно С одной стороны, игроки фиксировали прибыль в ожидании объявления США новых антироссийских санкций, с другой стороны, цены на нефть усилии рост на данных о сокращении запасов углеводородов в США. Как передают... Как передают... читать дальше

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Курс биткойна в среду повышается после того, как основную часть двух предыдущих недель он оставался в диапазоне $6000-6500, сообщает MarketWatch. Криптовалюта торгуется сейчас в районе $6659,12, что на 3,3% выше уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. Аналитики отмечали, что... читать дальше

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В январе-июле 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 30,8 млн пассажиров, что на 9% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 7% - до19,8... читать дальше

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не видит причин для изменения налоговой политики в отношении бизнеса и призывает сосредоточиться на активизации инвестиций. "Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики. Это решение было принято... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжили подъем после публикации отчета Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США о коммерческих запасах топлива в стране. По данным Минэнерго, запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на... По данным Минэнерго, запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на... читать дальше

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Тенденции последних месяцев - рост санкционных рисков и события на ряде ключевых развивающихся рынков - вынуждают Минэкономразвития пересмотреть прогноз на 2018 год по оттоку капитала и курсу рубля. Однако в дальнейшем, по мере исчерпания "экстраординарных" факторов, эти... читать дальше

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Генеральный директор "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Михаил Кийко считает нецелесообразным введение экспортной пошлины на пшеницу. "ОЗК как оператор зернового рынка, обладающий в том числе собственными мощностями по переработке зерна, не видит никакого дефицита... "ОЗК как оператор зернового рынка, обладающий в том числе собственными мощностями по переработке зерна, не видит никакого дефицита... читать дальше

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RAEX ("Эксперт РА") повысил рейтинг кредитоспособности банка "Возрождение" до уровня "ruВВВ-", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. По рейтингу сохранен развивающийся прогноз и пролонгирован статус "под наблюдением". Ранее у банка действовал рейтинг на... Ранее у банка действовал рейтинг на... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В июне перепродажи уменьшились на 0,6% - до 5,38 млн... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5836 тыс. баррелей - до 408,358 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1200 тыс. баррелей и составили 234,328 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1200 тыс. баррелей и составили 234,328 млн баррелей,... читать дальше

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