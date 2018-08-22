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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 11,7 млрд руб.
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22 августа 2018 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 11,7 млрд руб.
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22 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 11,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 274,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-19 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9817% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,68%... читать дальше
.22 августа 2018 года 11:50
Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, инвесторы следят за ситуацией вокруг Brexit и ждут начала переговоров США и Китая по внешнеторговым вопросам. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 43,80 коп. и составил 67,6163... читать дальше
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Минсельхоз РФ, несмотря на повышение прогноза валового сбора зерна в этом году, пока сохраняет оценку сбора пшеницы на прежнем уровне - 64,4 млн тонн. "По пшенице прогноз остается прежним", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Как сообщалось, во... читать дальше
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Жители восточной Германии работают дольше, чем их соотечественники в западной части страны, а получают меньше, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, которые получила фракция Левой партии в бундестаге. В 2017 году в среднем... читать дальше
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Российский рынок рекламы в первом полугодии 2018 года вырос на 13% в годовом сравнении, до 219 млрд рублей за вычетом НДС, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Причем интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент... читать дальше
.22 августа 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8664 руб. Минимальный курс юаня составил 9,855 руб., максимальный - 9,892... читать дальше
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Россию. "Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи", - сообщает госагентство БелТА. Как сообщалось, в июле в ходе телефонного... читать дальше
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.22 августа 2018 года 10:44
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Агрохолдинг "Евродон", занимающий второе место в производстве индейки в РФ, на прошлой неделе не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ капитала", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Размер платежа - несколько сотен миллионов рублей, говорят собеседники... читать дальше
.22 августа 2018 года 10:26
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан полагает, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) достигнет нейтрального уровня после еще трех-четырех повышений. "Потребуется примерно три или четыре подъема ставки по федеральным... читать дальше
.22 августа 2018 года 10:20
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