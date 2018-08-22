Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 11,7 млрд руб.

22 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 11,7 млрд руб.

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2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-19 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9817% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,68%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,68%... читать дальше

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Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, инвесторы следят за ситуацией вокруг Brexit и ждут начала переговоров США и Китая по внешнеторговым вопросам. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,6163 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 43,80 коп. и составил 67,6163... читать дальше

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Минсельхоз РФ, несмотря на повышение прогноза валового сбора зерна в этом году, пока сохраняет оценку сбора пшеницы на прежнем уровне - 64,4 млн тонн. "По пшенице прогноз остается прежним", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. "По пшенице прогноз остается прежним", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Как сообщалось, во... Как сообщалось, во... читать дальше

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Активы под управлением фонда известного инвестора Билла Гросса Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund с начала года сократились почти в два раза, зафиксировав падение почти на $1 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет компании Morningstar. Фонд начинал год,... Фонд начинал год,... читать дальше

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Жители восточной Германии работают дольше, чем их соотечественники в западной части страны, а получают меньше, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, которые получила фракция Левой партии в бундестаге. В 2017 году в среднем... В 2017 году в среднем... читать дальше

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Российский рынок рекламы в первом полугодии 2018 года вырос на 13% в годовом сравнении, до 219 млрд рублей за вычетом НДС, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Причем интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент... Причем интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8664 руб. Минимальный курс юаня составил 9,855 руб., максимальный - 9,892... Минимальный курс юаня составил 9,855 руб., максимальный - 9,892... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Россию. "Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи", - сообщает госагентство БелТА. "Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи", - сообщает госагентство БелТА. Как сообщалось, в июле в ходе телефонного... Как сообщалось, в июле в ходе телефонного... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,4594... читать дальше

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Пассажиропоток Московского аэропорта Домодедово в страны дальнего зарубежья за период с января по июль вырос на 7,3% и достиг 5,4 млн пассажиров - это максимальный трафик за первые семь месяцев года с 2014 года, говорится в сообщении аэропорта. Лидером стала Турция, которая... читать дальше

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Агрохолдинг "Евродон", занимающий второе место в производстве индейки в РФ, на прошлой неделе не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ капитала", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Размер платежа - несколько сотен миллионов рублей, говорят собеседники... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан полагает, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) достигнет нейтрального уровня после еще трех-четырех повышений. "Потребуется примерно три или четыре подъема ставки по федеральным... читать дальше

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Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине в условиях продолжающегося выхода инвесторов из рублевых активов на ожидании новостей относительно новых санкций со стороны США. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,04 пункта (0,089%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2293,8 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,59 пункта (0,055%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,59 пункта (0,055%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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