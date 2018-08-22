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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,3491 руб.
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В июле рост промпроизводства в России ускорился до 3,9%
В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,9% после повышения на 2,2% в июне. Данные превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,5%. За семь месяцев производство выросло на 3,1%
 
Власти меняют правила отбора проектов импортозамещения
Белый дом изменил правила отбора инвестпроектов с господдержкой для импортозамещения и ведения их реестра — правки внесены опубликованным постановлением правительства №949 от 16 августа, сообщает "Коммерсантъ". Крупные инвестпроекты с...
 
Правительство готовит план развития инфраструктуры
Аналитический центр (АЦ) при правительстве разработал методику отбора проектов для включения в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Такой план, согласно указу президента, должен быть утвержден до 1 октября. Он призван обеспечить в...
 
Операции с наличными составили менее половины трансакций
Зарплатные клиенты стали реже снимать деньги с карт и чаще использовать их для безналичной оплаты, показал опрос крупнейших банков из топ-30, проведенный "Известиями". Если в 2017 году на снятие наличных приходилось 53% всех трансакций по зарплатным...
 
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22 августа 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,3491 руб.

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22 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 77,3491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,87 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
22 августа 2018 года 11:51
ВТБ разместит 22 августа однодневные бонды серии КС-3-19 на 75 млрд руб. по цене 99,9817% от номинала
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-19 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9817% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,68%...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:50
Рынки акций Европы меняются слабо и разнонаправленно
Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, инвесторы следят за ситуацией вокруг Brexit и ждут начала переговоров США и Китая по внешнеторговым вопросам.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 августа составил 67,6163 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,6163 руб. По...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:45
Доллар вырос на 44 копейки
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 43,80 коп. и составил 67,6163...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:35
Минсельхоз сохранил прогноз сбора пшеницы в 2018 году на уровне 64,4 млн тонн
Минсельхоз РФ, несмотря на повышение прогноза валового сбора зерна в этом году, пока сохраняет оценку сбора пшеницы на прежнем уровне - 64,4 млн тонн.

"По пшенице прогноз остается прежним", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, во...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:25
Фонд известного инвестора Билла Гросса потерял почти половину активов с начала года
Активы под управлением фонда известного инвестора Билла Гросса Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund с начала года сократились почти в два раза, зафиксировав падение почти на $1 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет компании Morningstar.

Фонд начинал год,...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:16
Восточные немцы зарабатывают почти на 5 тыс. евро в год меньше, чем западные
Жители восточной Германии работают дольше, чем их соотечественники в западной части страны, а получают меньше, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, которые получила фракция Левой партии в бундестаге.

В 2017 году в среднем...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:08
Рынок рекламы в РФ вырос на 13% в январе-июне
Российский рынок рекламы в первом полугодии 2018 года вырос на 13% в годовом сравнении, до 219 млрд рублей за вычетом НДС, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Причем интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент...    читать дальше
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22 августа 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8664 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8664 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,855 руб., максимальный - 9,892...    читать дальше
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22 августа 2018 года 10:53
Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Россию.

"Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи", - сообщает госагентство БелТА.

Как сообщалось, в июле в ходе телефонного...    читать дальше
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22 августа 2018 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 67,4594 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,4594...    читать дальше
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22 августа 2018 года 10:44
Пассажиропоток "Домодедово" в страны дальнего зарубежья достиг максимума с 2014 года
Пассажиропоток Московского аэропорта Домодедово в страны дальнего зарубежья за период с января по июль вырос на 7,3% и достиг 5,4 млн пассажиров - это максимальный трафик за первые семь месяцев года с 2014 года, говорится в сообщении аэропорта. Лидером стала Турция, которая...    читать дальше
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22 августа 2018 года 10:35
"Евродон" допустил дефолт по кредиту ВЭБа, может сменить владельца
Агрохолдинг "Евродон", занимающий второе место в производстве индейки в РФ, на прошлой неделе не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ капитала", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Размер платежа - несколько сотен миллионов рублей, говорят собеседники...    читать дальше
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22 августа 2018 года 10:26
Глава ФРБ Далласа: ставка ФРС достигнет нейтрального уровня после 3-4 повышений
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан полагает, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) достигнет нейтрального уровня после еще трех-четырех повышений. "Потребуется примерно три или четыре подъема ставки по федеральным...    читать дальше
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22 августа 2018 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине в условиях продолжающегося выхода инвесторов из рублевых активов на ожидании новостей относительно новых санкций со стороны США.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара...    читать дальше
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22 августа 2018 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 22 августа движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,04 пункта (0,089%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2293,8 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,59 пункта (0,055%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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