Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8274 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8274 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7802 руб., максимальный - 9,8774 руб. Была заключена 101 сделка. Объем торгов составил 439,5 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8539 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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