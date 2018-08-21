Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,2814 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2814 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,8575 руб., максимальный - 67,625 руб. Было заключено 13340 сделок. Объем торгов составил 61272,55 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,4825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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