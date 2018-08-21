ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 67,1783 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 67,1783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,24 коп.

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" утвердило выпуск облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд... Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 27144,326 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,723 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций КБ "Центр-инвест" серии БО-001Р-05 объемом 600 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020502225B001P.... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020502225B001P.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5496 руб. Минимальный курс евро составил 77,0075 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,0075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8274 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7802 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7802 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1765 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,3415 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне подъема мировых площадок и нефти в ожидании торговых переговоров США и Китая В Азии во вторник преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай прибавил 1,8%). Китай раллировал во вторник, несмотря на некоторое... В Азии во вторник преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай прибавил 1,8%). Китай раллировал во вторник, несмотря на некоторое... читать дальше

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Российский топливный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу и Минэнерго РФ с просьбой принять меры по стабилизации биржевых цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), говорится в письме организации, с которым ознакомился "Интерфакс". Биржевые цены на СУГ... Биржевые цены на СУГ... читать дальше

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Заявления Вашингтона о возможных новых санкциях против РФ за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс - важный фактор предвыборной агитации США, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в "Фейсбуке" она процитировала со... На своей странице в "Фейсбуке" она процитировала со... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К088 на уровне 6,99% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск облигаций пройдет 22 августа, техническое размещение намечено на... Сбор заявок на выпуск облигаций пройдет 22 августа, техническое размещение намечено на... читать дальше

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Внешэкономбанк 21 августа завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К086 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 50% выпуска на сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 16 августа, техническое... Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 16 августа, техническое... читать дальше

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Минфин РФ предложил отменить статью 193 Уголовного кодекса (УК) об ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации экспортной выручки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства. Она изложена в проекте доклада правительству,... Она изложена в проекте доклада правительству,... читать дальше

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Германия в 2018 году в третий раз подряд зафиксирует самый высокий в мире торговый профицит, свидетельствуют расчеты Мюнхенского института экономических исследований (IFO). Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ может составить $299 млрд. Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ может составить $299 млрд. Второе место... Второе место... читать дальше

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Внешэкономбанк утвердил параметры 6 выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К101 - ПБО-001Р-К106 общим объемом 120 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс.... Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Цены на нефть растут во вторник и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд на опасениях, что после введения санкций против Ирана на мировом рынке может возникнуть дефицит топлива. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57... Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57... читать дальше

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Чиновники Минфина США отчитались перед сенатом о ходе реализации санкционной программы в отношении России. Санкции, по их мнению, эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия. Замминистра финансов Сигал Манделкер выступает во вторник в банковском... Замминистра финансов Сигал Манделкер выступает во вторник в банковском... читать дальше

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