.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 274,8 млрд руб.
.
21 августа 2018 года 10:20
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 274,8 млрд руб.
|0
21 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 августа по данным на начало операционного дня выросло до 274,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 204,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 августа 2018 года 20:05
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" утвердило выпуск облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд... читать дальше
.21 августа 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 августа выросла на 0,33% и составила 27144,326 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 27144,326 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,723 млрд руб., или на...
.21 августа 2018 года 19:25
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций КБ "Центр-инвест" серии БО-001Р-05 объемом 600 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020502225B001P.... читать дальше
.21 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5496 руб. Минимальный курс евро составил 77,0075 руб.,... читать дальше
.21 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8274 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7802 руб., максимальный -... читать дальше
.21 августа 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,3415 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1765 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,3415 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне подъема мировых площадок и нефти в ожидании торговых переговоров США и Китая В Азии во вторник преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай прибавил 1,8%). Китай раллировал во вторник, несмотря на некоторое... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:54
Российский топливный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу и Минэнерго РФ с просьбой принять меры по стабилизации биржевых цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), говорится в письме организации, с которым ознакомился "Интерфакс". Биржевые цены на СУГ... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:48
В МИД РФ указали на подоплеку возможных новых санкций США против РФ из-за вмешательства в предстоящие выборы в Конгресс
Заявления Вашингтона о возможных новых санкциях против РФ за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс - важный фактор предвыборной агитации США, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в "Фейсбуке" она процитировала со... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:44
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К088 на уровне 6,99% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск облигаций пройдет 22 августа, техническое размещение намечено на... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:38
Внешэкономбанк 21 августа завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К086 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 50% выпуска на сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 16 августа, техническое... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:35
Минфин выступает за отмену уголовной ответственности за нарушение требования о репатриации экспортной выручки
Минфин РФ предложил отменить статью 193 Уголовного кодекса (УК) об ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации экспортной выручки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства. Она изложена в проекте доклада правительству,... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:23
Германия в 2018 году в третий раз подряд зафиксирует самый высокий в мире торговый профицит, свидетельствуют расчеты Мюнхенского института экономических исследований (IFO). Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ может составить $299 млрд. Второе место... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:19
Внешэкономбанк утвердил параметры 6 выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К101 - ПБО-001Р-К106 общим объемом 120 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
.21 августа 2018 года 18:12
Цены на нефть растут во вторник и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд на опасениях, что после введения санкций против Ирана на мировом рынке может возникнуть дефицит топлива. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57... читать дальше
.21 августа 2018 года 17:59
Чиновники Минфина США отчитались перед сенатом о ходе реализации санкционной программы в отношении России. Санкции, по их мнению, эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия. Замминистра финансов Сигал Манделкер выступает во вторник в банковском... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.