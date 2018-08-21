Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2438,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2789,34 млрд руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 августа составили по Российской Федерации 2438,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2121,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2400,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2056,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 августа составили 2789,34 млрд руб. против 2726,1982 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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