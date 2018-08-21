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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,1807 руб.
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В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,9% после повышения на 2,2% в июне. Данные превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,5%. За семь месяцев производство выросло на 3,1%
 
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21 августа 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,1807 руб.

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21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 67,1807 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,50 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд...    читать дальше
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21 августа 2018 года 19:25
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 27144,326 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,723 млрд руб., или на...
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21 августа 2018 года 19:25
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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций КБ "Центр-инвест" серии БО-001Р-05 объемом 600 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

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21 августа 2018 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5496 руб.

Минимальный курс евро составил 77,0075 руб.,...    читать дальше
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21 августа 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8274 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8274 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7802 руб., максимальный -...    читать дальше
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21 августа 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,3415 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1765 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,3415 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 0,85%, индекс РТС - на 0,64%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне подъема мировых площадок и нефти в ожидании торговых переговоров США и Китая

В Азии во вторник преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай прибавил 1,8%). Китай раллировал во вторник, несмотря на некоторое...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:54
РТС предложил ряд мер для стабилизации цен на СУГ
Российский топливный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу и Минэнерго РФ с просьбой принять меры по стабилизации биржевых цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), говорится в письме организации, с которым ознакомился "Интерфакс".

Биржевые цены на СУГ...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:48
В МИД РФ указали на подоплеку возможных новых санкций США против РФ из-за вмешательства в предстоящие выборы в Конгресс
Заявления Вашингтона о возможных новых санкциях против РФ за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс - важный фактор предвыборной агитации США, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в "Фейсбуке" она процитировала со...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:44
ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К088 на уровне 6,99%
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К088 на уровне 6,99% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск облигаций пройдет 22 августа, техническое размещение намечено на...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:38
ВЭБ разместил 50% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К086
Внешэкономбанк 21 августа завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К086 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 50% выпуска на сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 16 августа, техническое...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:35
Минфин выступает за отмену уголовной ответственности за нарушение требования о репатриации экспортной выручки
Минфин РФ предложил отменить статью 193 Уголовного кодекса (УК) об ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации экспортной выручки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства.

Она изложена в проекте доклада правительству,...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:23
Германия в 2018 г. в третий раз подряд зафиксирует самый высокий в мире торговый профицит
Германия в 2018 году в третий раз подряд зафиксирует самый высокий в мире торговый профицит, свидетельствуют расчеты Мюнхенского института экономических исследований (IFO).

Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ может составить $299 млрд.

Второе место...    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:19
ВЭБ утвердил параметры 6 выпусков облигаций общим объемом 120 млрд рублей
Внешэкономбанк утвердил параметры 6 выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К101 - ПБО-001Р-К106 общим объемом 120 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
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21 августа 2018 года 18:12
Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на рынке
Цены на нефть растут во вторник и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд на опасениях, что после введения санкций против Ирана на мировом рынке может возникнуть дефицит топлива.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57...    читать дальше
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21 августа 2018 года 17:59
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Чиновники Минфина США отчитались перед сенатом о ходе реализации санкционной программы в отношении России. Санкции, по их мнению, эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия.

Замминистра финансов Сигал Манделкер выступает во вторник в банковском...    читать дальше
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