Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8115 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8115 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7891 руб., максимальный - 9,84 руб. Было заключено 117 сделок. Объем торгов составил 608,65 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8139 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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