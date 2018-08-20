Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,1441 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1441 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,98 руб., максимальный - 67,3525 руб. Было заключено 12270 сделок. Объем торгов составил 57650,65 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,21 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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