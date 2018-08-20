Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,6305 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6305 руб.

Минимальный курс евро составил 76,4125 руб., максимальный - 76,9 руб. Было заключено 3068 сделок. Объем торгов составил 12591,69 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,715 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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