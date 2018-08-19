ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 66,8757 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 66,8757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,75 коп.

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Первые маршруты нового вида городского общественного транспорта Москвы - электробусов - будут запущены 1 сентября, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов журналистам в субботу. "Мы рассчитывали, что электробусы выйдут на маршруты 3 сентября, но сможем запустить раньше на пару... читать дальше

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с письмами россиян, в которых говорится о низком качестве белорусской техники, и поручил своей администрации взять этот вопрос на контроль. "Есть у меня письма некоторые. Мне пресс-служба положила. С ними надо разобраться, где... читать дальше

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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с кончиной бывшего Генерального секретаря ООН К.Аннана, сообщила пресс-служба Кремля. "Мне посчастливилось лично общаться с... читать дальше

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ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" ожидает значительного ухудшения финансового результата в 2018 году, заявил президент "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков. "2018 год с точки зрения финансового результата будет гораздо хуже 2017 года. Если в 2017 году мы повторили финансовый... читать дальше

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Свыше 5 процентов смертей по всему миру и более 4 процентов заболеваний являются прямым следствием злоупотребления алкоголем, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликованном в «Журнале по исследованию алкоголя и наркотиков». В нем... читать дальше

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Высокая цена на нефть в размере $70 за баррель оказывает поддержку азербайджанскому манату и позволит республике в текущем году свести госбюджет с профицитом, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики отмечают, что... читать дальше

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Решение рейтингового агентства Fitch Ratings, подтвердившего долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-", свидетельствует об устойчивости экономики РФ к внешним шокам,... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить нижнюю палату российского парламента. "Глава МИД Турции поднялся в ложу российской делегации, которая принимает участие в шестом всеобщем... читать дальше

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В первом полугодии 2018 года Китай стал лидером по числу поездок в Россию с целью туризма, следует из данных Пограничной службы ФСБ России. Резкий рост числа туристов из некоторых стран связан с Чемпионатом мира по футболу. По общему числу поездок в Россию с января по... По общему числу поездок в Россию с января по... читать дальше

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Главы финансовых ведомств Турции и Франции Берат Албайрак и Брюно ле Мэр в пятницу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили санкции США в отношении Анкары, сообщает турецкое министерство финансов. Собеседники пришли к соглашению о совместной работе и активном... читать дальше

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Россия последовательно осуществляет все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, "Росатом" реализует серию проектов, призванных обеспечить выполнение соответствующих условий СВПД, заявляют в российском... читать дальше

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Внешний госдолг РФ в июле 2018 года снизился на $3,629 млрд, или на 7,1%, и составил $47 млрд 331,5 млн на 1 августа по сравнению с $50 млрд 960,2 млн на 1 июля, свидетельствует опубликованная Минфином России информация о структуре государственного внешнего долга. По сравнению с... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 76,1848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,72 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 66,8757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,75 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,97 пункта (0,264%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,12 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26868,059 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,840 млрд руб., или на...

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