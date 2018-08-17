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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,2968 руб.
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17 августа 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,2968 руб.
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17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,2968 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,765 руб., максимальный - 67,645 руб. К этому времени было заключено 32917 сделок. Объем торгов составил 220209,38 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,5 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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