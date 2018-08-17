Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 августа

17 августа. FINMARKET.RU -РФ с 18 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2530,03 (-7) руб./грамм; на серебро - 31,52 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1681,38 (+1,71) руб./грамм; на палладий - 1939,39 (+81,22) руб./грамм.

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Рынок акций РФ завершил пятницу в минусе по индексам на фоне проседающей фондовой Европы и Америки, при этом выросшая нефть игнорируется игроками В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,5%, Китай потерял 1,4%), однако снижалась Европа... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,5%, Китай потерял 1,4%), однако снижалась Европа... читать дальше

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Цены на мясо в России выросли несущественно, а в весенне-летний период влияние на динамику оказывает сезонный рост потребления, отметил Минсельхоз. "В текущем году цены производителей на мясо, в том числе свинину, росли несущественно. В весенне-летний период традиционно... "В текущем году цены производителей на мясо, в том числе свинину, росли несущественно. В весенне-летний период традиционно... читать дальше

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Биржевые цены на все виды топлива к концу недели рванули вверх после двухнедельной стабильности, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена на Аи-92 по национальному индексу подскочила на 5,3%, 46179 руб./т, тогда как в... Цена на Аи-92 по национальному индексу подскочила на 5,3%, 46179 руб./т, тогда как в... читать дальше

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Высокий суд Лондона 15 августа арестовал акции банка "Возрождение" по иску держателей кредитных нот, гарантированных Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на партнера юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Романа Макарова,... Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на партнера юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Романа Макарова,... читать дальше

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Цены на нефть растут в пятницу на ожиданиях возобновления на следующей неделе забастовки на месторождениях в Северном море, разрабатываемых Total S.A. Рынок, который остается под давлением в связи с укреплением доллара и ростом запасов нефти в США, завершает неделю... Рынок, который остается под давлением в связи с укреплением доллара и ростом запасов нефти в США, завершает неделю... читать дальше

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также двух вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова для избрания на должность главы... читать дальше

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Население РФ за январь-июнь 2018 года сократилось на 88,7 тыс. человек, на 1 июля составляло 146,8 млн человек, сообщил в пятницу Росстат. Как сообщалось, население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс., за 2016 год - на 259,7 тыс. человек. Как сообщалось, население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс., за 2016 год - на 259,7 тыс. человек. Число родившихся в... Число родившихся в... читать дальше

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По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в июле составил 1,8% ( в годовом выражении ) после роста на 1,1% в июне, 2,2% в мае и 2,1% в апреле, говорится в докладе министерства "Картина деловой активности". В целом за январь-июль 2018 года рост оценивается ведомством на... В целом за январь-июль 2018 года рост оценивается ведомством на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в их числе врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, на рассмотрение Законодательного Собрания... Согласно сообщению, на рассмотрение Законодательного Собрания... читать дальше

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В России в июле 2018 года было построено 5 млн кв. м жилья, что на 8,1% меньше показателя июля прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Падение жилищного строительства в годовом сравнении в июле фиксируется третий месяц... Падение жилищного строительства в годовом сравнении в июле фиксируется третий месяц... читать дальше

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Президент России Владимир Путин внес кандидатуры Юнус-Бека Евкурова, Ильяса Богатырева и Урусхана Евлоева на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии для избрания главы республики, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации В.Путин внес на... "Президент Российской Федерации В.Путин внес на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3028 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1911 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,75 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,75 руб.,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 95,3 пункта по сравнению с 97,9 пункта в предыдущий месяц, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Августовское значение является минимальным с сентября... Августовское значение является минимальным с сентября... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20.08 по 26.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы в основном опускаются в пятницу, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск в пятницу опустился на 5,55 пункта (0,02%) и составил 25553,18 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск в пятницу опустился на 5,55 пункта (0,02%) и составил 25553,18 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 1,84 пункта... Standard & Poor's 500 снизился на 1,84 пункта... читать дальше

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Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в июне 2018 года снизилась на 1,2% по сравнению с маем, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). К 1 июля 2018 года объем просроченной кредиторской задолженности... К 1 июля 2018 года объем просроченной кредиторской задолженности...

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