Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,4596 руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4596 руб.

Минимальный курс евро составил 75,9975 руб., максимальный - 76,9075 руб. Было заключено 3298 сделок. Объем торгов составил 15609,99 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,885 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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