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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 76,0576 руб.
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В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,9% после повышения на 2,2% в июне. Данные превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,5%. За семь месяцев производство выросло на 3,1%
 
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Минфин опубликовал первый законопроект из пакета по либерализации валютного контроля. С 2020 года предлагается отмена обязательной репатриации выручки в рублях для юрлиц - фактически она сохраняется для госучреждений, работающих через счета...
 
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17 августа 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 76,0576 руб.

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17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 76,0576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 83,23 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
17 августа 2018 года 19:00
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Рынок акций РФ завершил пятницу в минусе по индексам на фоне проседающей фондовой Европы и Америки, при этом выросшая нефть игнорируется игроками

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,5%, Китай потерял 1,4%), однако снижалась Европа...    читать дальше
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17 августа 2018 года 18:52
Рост цен на мясо в РФ несущественен, сказывается сезонность - Минсельхоз
Цены на мясо в России выросли несущественно, а в весенне-летний период влияние на динамику оказывает сезонный рост потребления, отметил Минсельхоз.

"В текущем году цены производителей на мясо, в том числе свинину, росли несущественно. В весенне-летний период традиционно...    читать дальше
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17 августа 2018 года 18:46
Биржевые цены на бензины к концу недели подскочили на 5%
Биржевые цены на все виды топлива к концу недели рванули вверх после двухнедельной стабильности, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на Аи-92 по национальному индексу подскочила на 5,3%, 46179 руб./т, тогда как в...    читать дальше
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17 августа 2018 года 18:37
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Высокий суд Лондона 15 августа арестовал акции банка "Возрождение" по иску держателей кредитных нот, гарантированных Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на партнера юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Романа Макарова,...    читать дальше
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17 августа 2018 года 18:30
Brent подорожала до $71,73 за баррель
Цены на нефть растут в пятницу на ожиданиях возобновления на следующей неделе забастовки на месторождениях в Северном море, разрабатываемых Total S.A.

Рынок, который остается под давлением в связи с укреплением доллара и ростом запасов нефти в США, завершает неделю...    читать дальше
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17 августа 2018 года 18:22
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также двух вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова для избрания на должность главы...    читать дальше
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17 августа 2018 года 18:14
Население РФ в январе-июне сократилось на 88,7 тыс. человек - Росстат
Население РФ за январь-июнь 2018 года сократилось на 88,7 тыс. человек, на 1 июля составляло 146,8 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.

Как сообщалось, население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс., за 2016 год - на 259,7 тыс. человек.

Число родившихся в...    читать дальше
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17 августа 2018 года 18:06
Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,8% после подъема на 1,1% в июне - Минэкономразвития
По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в июле составил 1,8% ( в годовом выражении ) после роста на 1,1% в июне, 2,2% в мае и 2,1% в апреле, говорится в докладе министерства "Картина деловой активности".

В целом за январь-июль 2018 года рост оценивается ведомством на...    читать дальше
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17 августа 2018 года 17:59
Путин внес на рассмотрение Заксобрания ЯНАО три кандидатуры на пост губернатора
Президент РФ Владимир Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в их числе врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, на рассмотрение Законодательного Собрания...    читать дальше
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17 августа 2018 года 17:51
Жилищное строительство в июле упало на 8,1% - Росстат
В России в июле 2018 года было построено 5 млн кв. м жилья, что на 8,1% меньше показателя июля прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Падение жилищного строительства в годовом сравнении в июле фиксируется третий месяц...    читать дальше
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17 августа 2018 года 17:42
Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии кандидатуры Богатырева, Евкурова и Евлоева для избрания главы республики
Президент России Владимир Путин внес кандидатуры Юнус-Бека Евкурова, Ильяса Богатырева и Урусхана Евлоева на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии для избрания главы республики, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации В.Путин внес на...    читать дальше
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17 августа 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,1911 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3028 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1911 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,75 руб.,...    читать дальше
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17 августа 2018 года 17:23
Индекс потребительского доверия в США в августе упал до 95,3 п.,ожидался рост
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 95,3 пункта по сравнению с 97,9 пункта в предыдущий месяц, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Августовское значение является минимальным с сентября...    читать дальше
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17 августа 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 20.08 по 26.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

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17 августа 2018 года 17:09
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы в основном опускаются в пятницу, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск в пятницу опустился на 5,55 пункта (0,02%) и составил 25553,18 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,84 пункта...    читать дальше
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17 августа 2018 года 17:07
Просроченная задолженность предприятий в июне снизилась на 1,2% - Росстат
Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в июне 2018 года снизилась на 1,2% по сравнению с маем, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

К 1 июля 2018 года объем просроченной кредиторской задолженности...
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