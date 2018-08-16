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16 августа 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,89 руб.

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16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,89 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,55 руб., максимальный - 67,1725 руб. Было заключено 13242 сделки. Объем торгов составил 61067,53 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,6775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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