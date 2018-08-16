Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0258 руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0258 руб.

Минимальный курс евро составил 75,8525 руб., максимальный - 76,3325 руб. Было заключено 3013 сделок. Объем торгов составил 14858,55 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,245 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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