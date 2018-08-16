Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2394,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2704,55 млрд руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 2394,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2093,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2071 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1775,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 августа составили 2704,55 млрд руб. против 2667,44633 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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