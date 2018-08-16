16 августа 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2018
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июль 2018
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 августа
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Август 2018
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июль 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 июля по 04 августа
Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2018 года 19:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,04 пункта (0,266%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2261,09 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на... читать дальше
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16 августа 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38989,672 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,793 млрд руб., или на...
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16 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6982 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,676 руб., максимальный - 9,7526... читать дальше
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16 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,8614 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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16 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2059 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0983 руб.
Минимальный курс евро составил 75,8825 руб.,... читать дальше
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16 августа 2018 года 18:59
Рынок акций РФ днем завершил торги смешанной динамикой цен на фоне коррекции вверх мировых площадок благодаря надеждам на урегулирование торгового противостояния США с Китаем.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15... читать дальше
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16 августа 2018 года 18:48
Нефтяной рынок восстанавливается после обвала в среду, вызванного неожиданным повышением запасов топлива в США.
Накануне Brent подешевела более чем на 2%, WTI - более чем на 3% на данных министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на минувшей неделе... читать дальше
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16 августа 2018 года 18:44
ОАО "РЖД" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-08R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, сбор заявок на бонды прошел 9 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,99% годовых.
Заявки на бонды... читать дальше
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16 августа 2018 года 18:39
Совет директоров ПАО "СИБУР Холдинг" рекомендовал направить на дивиденды по итогам шести месяцев 2018 года 11,023 млрд рублей, или 5,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, решено... читать дальше
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16 августа 2018 года 18:27
Минтранс РФ готовит требования к нормам летной годности гражданских самолетов взамен авиационных правил, разработанных Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). О начале подготовки таких требований министерство уведомило на портале regulation.gov.ru.
Ведомство... читать дальше
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16 августа 2018 года 18:12
Чистая прибыль дубайской компании DP World, одного из крупнейших портовых операторов в мире, в 1-м полугодии уменьшилась на 7,9%, до $629 млн с $682 млн, говорится в пресс-релизе компании.
Вместе с тем скорректированная EBITDA выросла на 7,9%, до $1,322 млрд с $1,225... читать дальше
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16 августа 2018 года 17:59
Фондовый рынок США, открывшийся в плюсе, усилил подъем благодаря позитивным корпоративным новостям. Также участники рынка следят за макроэкономическими статданными.
Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... читать дальше
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16 августа 2018 года 17:52
"Газпром нефть" подтверждает план сохранения капвложений в 2018 году на уровне прошлого года, сообщил финансовый директор компании Алексей Янкевич в ходе телеконференции.
По итогам первого полугодия компания увеличила инвестиции на 5,5% - до 162,76 млрд рублей. При этом... читать дальше
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16 августа 2018 года 17:39
Алжир подписал два соглашения о поставках газа - с Испанией и Италией, сообщает арабская пресса со ссылкой на Abdelmoumen Ould Kadour, исполнительного директора государственного нефтегазового концерна страны Sonatrach.
Первое соглашение предполагает поставку 9 млрд куб.... читать дальше
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16 августа 2018 года 17:35
ООО "СУЭК-Финанс" в рамках оферты приобрело 7 млн 964,714 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 79,65%... читать дальше
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16 августа 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,89 руб.
Минимальный курс доллара США составил 66,55 руб.,... читать дальше
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