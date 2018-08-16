.

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,04 пункта (0,266%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2261,09 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38989,672 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,793 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6982 руб. Минимальный курс юаня составил 9,676 руб., максимальный - 9,7526... Минимальный курс юаня составил 9,676 руб., максимальный - 9,7526... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,8614 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2059 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0983 руб. Минимальный курс евро составил 75,8825 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,8825 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ днем завершил торги смешанной динамикой цен на фоне коррекции вверх мировых площадок благодаря надеждам на урегулирование торгового противостояния США с Китаем. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15... Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15... читать дальше

.

Нефтяной рынок восстанавливается после обвала в среду, вызванного неожиданным повышением запасов топлива в США. Накануне Brent подешевела более чем на 2%, WTI - более чем на 3% на данных министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на минувшей неделе... Накануне Brent подешевела более чем на 2%, WTI - более чем на 3% на данных министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на минувшей неделе... читать дальше

.

ОАО "РЖД" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-08R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, сбор заявок на бонды прошел 9 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,99% годовых. Как сообщалось, сбор заявок на бонды прошел 9 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,99% годовых. Заявки на бонды... Заявки на бонды... читать дальше

.

Совет директоров ПАО "СИБУР Холдинг" рекомендовал направить на дивиденды по итогам шести месяцев 2018 года 11,023 млрд рублей, или 5,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, решено... читать дальше

.

Минтранс РФ готовит требования к нормам летной годности гражданских самолетов взамен авиационных правил, разработанных Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). О начале подготовки таких требований министерство уведомило на портале regulation.gov.ru. Ведомство... Ведомство... читать дальше

.

Чистая прибыль дубайской компании DP World, одного из крупнейших портовых операторов в мире, в 1-м полугодии уменьшилась на 7,9%, до $629 млн с $682 млн, говорится в пресс-релизе компании. Вместе с тем скорректированная EBITDA выросла на 7,9%, до $1,322 млрд с $1,225... Вместе с тем скорректированная EBITDA выросла на 7,9%, до $1,322 млрд с $1,225... читать дальше

.

Фондовый рынок США, открывшийся в плюсе, усилил подъем благодаря позитивным корпоративным новостям. Также участники рынка следят за макроэкономическими статданными. Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... читать дальше

.

"Газпром нефть" подтверждает план сохранения капвложений в 2018 году на уровне прошлого года, сообщил финансовый директор компании Алексей Янкевич в ходе телеконференции. По итогам первого полугодия компания увеличила инвестиции на 5,5% - до 162,76 млрд рублей. При этом... По итогам первого полугодия компания увеличила инвестиции на 5,5% - до 162,76 млрд рублей. При этом... читать дальше

.

Алжир подписал два соглашения о поставках газа - с Испанией и Италией, сообщает арабская пресса со ссылкой на Abdelmoumen Ould Kadour, исполнительного директора государственного нефтегазового концерна страны Sonatrach. Первое соглашение предполагает поставку 9 млрд куб.... Первое соглашение предполагает поставку 9 млрд куб.... читать дальше

.

ООО "СУЭК-Финанс" в рамках оферты приобрело 7 млн 964,714 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 79,65%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 79,65%... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,89 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,55 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,55 руб.,... читать дальше

.