Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,7698 руб.

15 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7698 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,2325 руб., максимальный - 67,595 руб. Было заключено 14435 сделок. Объем торгов составил 69146,38 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,4775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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