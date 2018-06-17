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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июня в размере 62,6851 руб.
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17 июня 2018 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июня в размере 62,6851 руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 62,6851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,40 коп.
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16 июня 2018 года 18:01
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступившие в нижнюю палату парламента законопроекты о пенсионной реформе в профильные комитеты, говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты. Согласно сообщению, Совет думы 18 июня рассмотрит законопроекты об изменениях в... читать дальше
.16 июня 2018 года 17:53
На сегодняшний день 800 миллионов человек по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, трудящихся в других странах. Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли. 16 июня отмечается Международный день... читать дальше
.16 июня 2018 года 17:22
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции казахстанской фирмы "J.F.M. company". Как сообщили в ведомстве, это связано с обнаружением бензапирена в консервах шпрот, вырабатываемых на предприятии. Опасное вещество было обнаружено подведомственными...
.16 июня 2018 года 16:57
В Грузии в рамках третьего этапа грантовой программы европейского соседства по развитию села и сельского хозяйства (European Neighbourhood Program for Agriculture and Rural Development, ENPARD) сегодня запущены сразу два проекта с общим бюджетом 22 млн евро. Один из них, бюджет... читать дальше
.16 июня 2018 года 16:36
Законопроект по изменениям в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, направлен в субботу в Госдуму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства. "Законопроект по изменениям в пенсионной системе направлен в Госдуму после рассмотрения на... читать дальше
.16 июня 2018 года 15:58
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение справиться с взаимным недоверием с Северной Кореей, передает газета "Асахи Симбун". "Я хочу избавиться от взаимного недоверия, которое существует сейчас, чтобы предпринять первый шаг в сторону разрешение вопроса", - заявил... читать дальше
.16 июня 2018 года 15:24
Проект последней версии законопроекта о создании специальных районов на островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области удалось согласовать со всеми ведомствами, заявил "Ведомостям" министр экономического развития Максим Орешкин. Таким образом,... читать дальше
.16 июня 2018 года 15:07
Общее число кандидатов на должность мэры Москвы, подавшие соответствующие документы на выдвижение в Мосгоризбирком, в субботу достигло 17. "В субботу документы на самовыдвижение в комиссию подал сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин 1982 года рождения", - сообщили... читать дальше
.16 июня 2018 года 14:49
Годовой доход пенсионера в России после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май... читать дальше
.16 июня 2018 года 14:25
Надзорные функции трудовой инспекции в ближайшее время будут усилены, чтобы не допустить нарушения прав граждан в связи с пенсионной реформой, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы "Вести недели" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), транслируемой на Дальний... читать дальше
.16 июня 2018 года 14:03
Президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле, пишет Washington Post со ссылкой на источники. "Ожидается, что президент Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он приедет в Европу... читать дальше
.16 июня 2018 года 13:43
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, сообщает пресс-служба правительства России. "Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%;... читать дальше
.16 июня 2018 года 12:52
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен попросила до конца текущего легислатурного периода в 2021 году выделить для вооруженных сил Германии - бундесвера на 15 млрд евро больше, чем предусмотрено в смете министра финансов Олафа Шольца. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на... читать дальше
.16 июня 2018 года 12:07
Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к Кремлю. Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой... читать дальше
.16 июня 2018 года 10:57
Несмотря на быстрое распространение новых способов и инструментов платежей, швейцарцы продолжают отдавать предпочтение наличным деньгам. Около 70% общего объема внутренних платежей приходится на наличные деньги, свидетельствуют результаты опроса Швейцарского... читать дальше
.16 июня 2018 года 10:01
Минюст РФ зарегистрировал приказ Минэкономразвития о порядке аккредитации арбитражных управляющих, которые будут иметь право вести дела о банкротстве застройщиков. С начала года к этим управляющим предъявляются повышенные требования, но нормативная база не была сформирована... читать дальше
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