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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июня в размере 62,6851 руб.
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ГЛАВНОЕ
Повышать пенсионный возраст будут с 2019 года
Пенсионный возраст будет увеличен. Правительство РФ одобрило повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин к 2034 году и до 65 лет для мужчин к 2028 году
 
ЦБР может понизить прогноз по росту ВВП в 2019 году и повысить в 2020 году
ЦБ РФ пока сохранил прогноз роста ВВП РФ в интервале 1,5-2,0% на 2018-2020 годы, но допускает в дальнейшем пересмотр в сторону понижения в 2019 году и, наоборот, повышения в 2020 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на...
 
Экономике дорого обойдется решение повысить НДС
Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес, объяснил премьер Дмитрий Медведев решение поднять НДС, связав его с повышением пенсионного возраста. С 2019 г. ставка налога вырастет с 18 до 20% – так...
 
Россияне перестанут переплачивать за соседей
В правительство внесен проект постановления, позволяющий оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счетчиков, даже если ими оснащены не все квартиры в доме, пишут "Известия", ссылаясь на заявление представителя Минюста Марии Мельниковой,...
 
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17 июня 2018 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июня в размере 62,6851 руб.

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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 62,6851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,40 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
16 июня 2018 года 18:01
Спикер Госдумы направил законопроект о пенсионной реформе в профильные комитеты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступившие в нижнюю палату парламента законопроекты о пенсионной реформе в профильные комитеты, говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты. Согласно сообщению, Совет думы 18 июня рассмотрит законопроекты об изменениях в...    читать дальше
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16 июня 2018 года 17:53
Трудовые мигранты помогают мировой экономике, высылая деньги семье - ООН
На сегодняшний день 800 миллионов человек по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, трудящихся в других странах. Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли. 16 июня отмечается Международный день...    читать дальше
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16 июня 2018 года 17:22
Россельхознадзор обнаружил канцероген в казахстанских шпротах
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции казахстанской фирмы "J.F.M. company". Как сообщили в ведомстве, это связано с обнаружением бензапирена в консервах шпрот, вырабатываемых на предприятии. Опасное вещество было обнаружено подведомственными...
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16 июня 2018 года 16:57
ЕС дофинансировал развитие грузинских сел на 22 млн евро
В Грузии в рамках третьего этапа грантовой программы европейского соседства по развитию села и сельского хозяйства (European Neighbourhood Program for Agriculture and Rural Development, ENPARD) сегодня запущены сразу два проекта с общим бюджетом 22 млн евро. Один из них, бюджет...    читать дальше
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16 июня 2018 года 16:36
Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе
Законопроект по изменениям в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, направлен в субботу в Госдуму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства. "Законопроект по изменениям в пенсионной системе направлен в Госдуму после рассмотрения на...    читать дальше
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16 июня 2018 года 15:58
Премьер Японии хочет избавиться от взаимного недоверия с КНДР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение справиться с взаимным недоверием с Северной Кореей, передает газета "Асахи Симбун". "Я хочу избавиться от взаимного недоверия, которое существует сейчас, чтобы предпринять первый шаг в сторону разрешение вопроса", - заявил...    читать дальше
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16 июня 2018 года 15:24
Правительство одобрило законопроект о калининградском и дальневосточном офшорах
Проект последней версии законопроекта о создании специальных районов на островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области удалось согласовать со всеми ведомствами, заявил "Ведомостям" министр экономического развития Максим Орешкин. Таким образом,...    читать дальше
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16 июня 2018 года 15:07
Семнадцатый кандидат подал документы на выдвижение в мэры Москвы
Общее число кандидатов на должность мэры Москвы, подавшие соответствующие документы на выдвижение в Мосгоризбирком, в субботу достигло 17. "В субботу документы на самовыдвижение в комиссию подал сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин 1982 года рождения", - сообщили...    читать дальше
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16 июня 2018 года 14:49
Годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста увеличится в среднем на 12 тыс. руб.
Годовой доход пенсионера в России после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май...    читать дальше
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16 июня 2018 года 14:25
Необходимо не допустить нарушения прав граждан в связи с пенсионной реформой - Голикова
Надзорные функции трудовой инспекции в ближайшее время будут усилены, чтобы не допустить нарушения прав граждан в связи с пенсионной реформой, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы "Вести недели" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), транслируемой на Дальний...    читать дальше
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16 июня 2018 года 14:03
Встреча Трампа и Путина может состояться в июле
Президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле, пишет Washington Post со ссылкой на источники. "Ожидается, что президент Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он приедет в Европу...    читать дальше
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16 июня 2018 года 13:43
В Госдуму внесен законопроект о повышении НДС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, сообщает пресс-служба правительства России.

"Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%;...    читать дальше
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16 июня 2018 года 12:52
Минобороны Германии просит для бундесвера еще 25 млрд евро
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен попросила до конца текущего легислатурного периода в 2021 году выделить для вооруженных сил Германии - бундесвера на 15 млрд евро больше, чем предусмотрено в смете министра финансов Олафа Шольца. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на...    читать дальше
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16 июня 2018 года 12:07
Кремль мониторит информацию о реакции россиян на отдаление пенсий
Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к Кремлю. Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой...    читать дальше
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16 июня 2018 года 10:57
Швейцарцы предпочитают наличные
Несмотря на быстрое распространение новых способов и инструментов платежей, швейцарцы продолжают отдавать предпочтение наличным деньгам.

Около 70% общего объема внутренних платежей приходится на наличные деньги, свидетельствуют результаты опроса Швейцарского...    читать дальше
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16 июня 2018 года 10:01
Минюст зарегистрировал приказ Минэкономразвития о порядке банкротства застройщиков
Минюст РФ зарегистрировал приказ Минэкономразвития о порядке аккредитации арбитражных управляющих, которые будут иметь право вести дела о банкротстве застройщиков. С начала года к этим управляющим предъявляются повышенные требования, но нормативная база не была сформирована...    читать дальше
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